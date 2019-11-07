逛台北國際旅展有福了！　環署要送環保旅館雙人住宿券

▲環保標章旅館。（示意圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

年假將到來，環保署今（7日）宣布，明天起到南港展覽館「2019 ITF台北國際旅展」的環保展攤（攤位編號：J2302）參與活動，就有機會獲環保標章旅館雙人住宿券。

環署為提倡全民綠色消費，在「2019 ITF台北國際旅展」設置「環保標章旅館」主題館，環署希望鼓勵民眾規劃旅遊住宿時，優先選擇環保標章旅館。環署說明，環保標章旅館針對企業環境管理、節能措施、省水措施、綠色採購、一次用產品減量等，都有相關環保作為，以降低旅遊中對環境的衝擊。

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環署指出，今年除參展環保標章旅館外，更從多方面讓民眾瞭解相關環保作為，展覽期間每日皆有不同推廣主題，包含展出「容器資源回收再利用產品」、「公廁大躍進，如廁新淨園」、「國外帶回的防蚊掛片上網拍賣當心違法受罰」、「哥哥姐姐說故事-土壤及地下水保護」、「減塑環保生活」、「室內植物淨化居家空氣」及「環境教育設施場所」等。

另外，環署臉書粉絲專頁還有辦理抽獎活動，民眾可以在8日至11日到環署「環保標章旅館」主題館參觀，環保標章旅館將帶給您耳目一新的住宿體驗。環署準備豐富的環保內容及趣味遊戲，參與現場活動的民眾有機會獲得環保標章旅館雙人住宿券，環保集點綠點等多重好禮。想知道更多環保標章旅館的資訊請上綠色生活資訊網查詢。