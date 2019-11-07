新人開新櫃　手機猛獸新人realme信義威秀開專櫃

▲realme開設信義威秀專櫃。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

手機新秀realme再度出招，在台北信義威秀一樓開設專櫃；realme官方指出，雖然在登台初期即展開與電信商的合作，並且在指定門市鋪設實展機供體驗，但目前電信商的配合皆非全機型上架，常有消費者反饋需要跑多家門市才能體驗到想進一步了解的所有機型；為了提供消費者完整體驗的場域，realme正式推出台灣首個品牌專櫃，設點在手機品牌一級戰區的信義威秀，同個區域還有小米與OPPO，相鄰的微風南山則有三星與華為。

在實體門市當中，realme不僅有陳設全機型以供消費者試用，另外也開闢了配件專區，展示出週邊配件，且未來品牌專櫃展示的將不只是台灣販售的產品，也會有部分台灣未正式販售的配件，如許多real迷相當期待的realme後背包等，並且將會在專櫃進行小量試賣來測試市場反應，在面對面交貨的過程中，了解消費者反饋，再決定是否正式引進該品項。

▼在realme信義威秀專櫃中，除了展示手機外也同時陳設了配件專區。（圖／記者邱倢芯攝）

realme新櫃位即日起至11/14試營運，11/15信義威秀品牌專櫃開幕就會正式啟動這個機制，開幕當天將限量販售realme後背包、realme果凍包，以及realme品牌帽T。秉持持續聆聽消費者的堅持，realme用這樣的方式讓用戶加入產品導入的決策過程中，也賦予品牌專櫃展示與銷售以外的任務─與消費者對話的場域。

realme官方也不諱言地指出，整體櫃位以白色為主體，輔以realme品牌黃增添年輕活潑氣息，搭配簡約的白色大桌展示手機，配件牆雖然也是簡單的白色，但展出的系列配件多元，效果吸睛。系出OPPO的realme維持了OPPO式的簡約美學，但更小巧與精緻，展現出realme靈動的品牌個性。

realme位於信義威秀的櫃位為全台第一個專櫃，佔地約5坪；而在11/15也將在台中同步開幕台中文心秀泰店。realme指出，品牌專櫃的定位強調在增添消費者體驗，求精不求多，目前realme也在探詢其他區域合適的專櫃點，希望在明年上半年達到五都皆有體驗場域的目標。

▼除了信義威秀專櫃外，realme也將於11/15同步開幕台中文心秀泰店。（圖／記者邱倢芯攝）

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