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鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

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▲▼鯊魚躍出海面搶奪漁民漁獲物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鯊魚躍出海面搶奪漁民漁獲物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

在鯊魚出沒的地區捕魚帶有極大的風險，澳洲節目《Fishing The Wild》在拍攝時，就捕捉到驚險的一幕，船員捕獲一隻將近30公斤的鯖魚，而正在將牠拉上船時，竟然有一隻鯊魚跳出海面，還緊咬著鯖魚，開啟一場「爭奪戰」。雖然船員最後獲得勝利，但30歲朱安妮塔（Juanita）的右手掌卻被拉魚鋼絲繩劃傷，過程驚險。

根據外媒報導，澳洲北領地阿納姆地區（North East Arnhem Land）的威賽爾角（Cape Wessel）地域偏遠，常有鯊魚在這邊出沒。而這些鯊魚會試圖躍出海面，搶奪漁民捕捉的獵物，造成捕魚上的困難，也威脅漁民自身的安全。

在這次紀錄片拍攝中，船員原本已經成功捕捉到一條30公斤重的鯖魚，不料在準備收網的過程中，一隻鯊魚竟跳出水面，還一口咬住鯖魚不放，因此雙方展開一場拉鋸戰，經過一段拉扯後，才成功將鯖魚拉到船上。

鯊魚拉扯的力道，使一名成員受了重傷。30歲的朱安妮塔（Juanita）未戴手套保護，而鯊魚在拉扯的過程中因為扯到鋼絲繩線，導致右手掌骨頭粉碎，組織結構也受損，之後已馬上空運送至700公里外的達爾文市治療。

船員在鯖魚搶奪的過程中，最後獲得勝利，但部分魚體已經被鯊魚給「劫」走。紀錄片也拍下船上成員將漁獲物丟入海中，鯊魚群兇猛搶奪食物的畫面。《每日郵報》也表示，在這樣險惡的環境下捕魚，是他們生活方式的日常。

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