一句「親愛的妻子」她迷上義大利帥哥　給百萬「救夫」警逮車手

▲詐騙集團以假老外誆騙單身女上百萬現金，警方在車站大廳埋伏逮人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港分局警方11月5日接獲民眾報案，有民眾求助曾姓友人疑遭受詐騙，警方介入調查，經查這名單身曾女數月在異性交友網站，結識不詳外國男子，該男子自稱為義大利人、目前在土耳其從事工程師行業，因彼此經常上網聊天，因而曾女對從未謀面男子產生愛意。結果該男趁機聲稱自己訂購機器設備卡在義大利海關，需繳100多萬元關稅；所幸警方暗中埋伏、趁曾女前往交錢時逮捕收款車手，曾女異國愛情夢碎、所幸保住百萬元現金。

▲假老外中文太流利，但警方感嘆女被害人卻未曾懷疑。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方指出，曾女日前透過網路交友軟體認識一名自稱義大利工程師，自稱目前在土耳其工作，兩人以「親愛的老公老婆」互稱，結果10月底，這名義大利老公自稱自己訂購機器卡在海關需支付100多萬元新台幣關稅。

被騙的曾姓女子信以為真，從自己辛苦存下的儲蓄險保單質借100多萬元現金後，趕赴南港區高鐵站女廁內，打算把巨款交給對方派來取款的另名女子，所幸曾女內心焦急曾向朋友吐露打算領錢挺老公情勢，友人暗中報警，轄區南港派出所警方派員到場埋伏、順利逮捕前來取款的蔡姓女車手到案。

後來警方苦勸、分析不少類似案例後，甚至提示曾女：「這義大利老外中文這麼溜、你都不會懷疑嗎？」曾女才恍然大悟自己深愛的異國工程師竟是網路騙局，所幸雖愛情夢碎但是辛苦積蓄有保下，警方呼籲說這類異國戀情全都是詐騙集團的幌子，請民眾切莫輕信上當。

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