20年老友是詐騙集團？　推銷商品女子險遭詐騙

▲台南市警二分局警方及時制止李女被詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市李姓女子在網路上找到20年前的友人，雙方經多日密集聯繫，對方眼見李女卸下心防，即向李女推銷智慧型手錶，李女聽後心動不已，即聽從指示前往銀行欲辦理匯款美金1700元至美國指定帳戶購買，承辦吳姓行員心覺有異，關懷提問並通報警方到場成功阻詐。

據了解，李女日前在臉書上找到失聯已久的老友，李女覺得浩瀚的網路裡，且在茫茫人海之中竟能找到20年前的老友，心中十分歡喜，在經過多日對方的寒暄問暖，李女漸漸相信對方就是20年前的老友。

對方眼見時機成熟，即向李女推銷一款智慧型手錶，供稱有測量心跳功能，讓手戴該錶之人能隨時隨地掌握自己的身體狀況並唆使其購買，李女聽聞十分歡喜急欲購買，10月31日前往台南市中國信託商業銀行欲辦理匯款美金1700元至美國指定帳戶買錶，承辦吳姓行員注意到本款項係匯至國外，便向李女關懷提問，匯款用途為何？購買物品為何？數量？等等，李女一會兒回答要購買數支智慧手錶、一下子要購買數顆手錶電池，吳姓行員便提問現在智慧手錶台灣都有在販賣，為何要到美國購買？李女即支支唔唔無從回答，吳員即通報轄區派出所派員查處，而成功阻止李女被騙。

市警二分局表示，近來詐騙集團利用網路的便利性及隱密性，以假交友或假冒友人的方式，進而要求民眾購買物品，或借用金錢的詐騙手法仍層出不窮，而二分局採取主動式進擊，積極、反覆、持續向轄內金融機構宣導，對於匯款民眾實施關懷提問，並同時建立完善通報轄區派出所機制，經統計警銀聯手攔阻詐騙之合作方式已有成效，共同守護民眾財產來盡一份心力。

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