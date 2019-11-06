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起司控不容錯過！全聯6款神級起司甜點報到　必吃紐時狂推「巴斯克乳酪蛋糕」

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▲▼全聯We Sweet起司聯合國開跑。（圖／業者提供）

▲全聯We Sweet起司聯合國開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

起司控來報到！全聯自有品牌We Sweet甜點推出「起司聯合國」，嚴選世界各國起司並打造各式點心，首波就獻上6款濃郁系甜品，其中，最推薦這款源自西班牙且被紐約時報評選為2019年度甜點的「巴斯克乳酪蛋糕」，另外這款「焦糖布蕾乳酪」也是好評不斷，不容錯過。

▲▼全聯We Sweet起司聯合國開跑。（圖／業者提供）

▲焦糖布蕾乳酪好評不斷。

全聯We Sweet4大人氣甜點王之一就是起士風味所做的甜品，為了滿足起司控熱愛起司的心，全聯打造起司聯合國推出6款神級甜品，一次就能吃到各國風味的起司。其中，這款源自西班牙的著名甜點「巴斯克乳酪蛋糕」，以焦香起士作為特色，使用歐洲奶油乳酪製成，再搭配細火慢焙的手作焦糖醬進行二次烘烤，為推薦必吃款。

另外這款「焦糖布蕾乳酪」，原料使用美國乳酪擁有焦糖甜香，再搭配奶香味十足的布蕾液，以不添加一滴水的製作方式，展現起司蛋糕的濃郁。另外還有北海道舒芙蕾、冰心捲蛋糕帕瑪森起士、起司布丁燒、Read Bread切達起士新英格蘭堡等4款甜點，起士控們還不衝一波嗎。

▲▼全聯We Sweet起司聯合國開跑。（圖／業者提供）

▲▼全聯起司聯合國只到12月5日。

▲▼全聯We Sweet起司聯合國開跑。（圖／業者提供）

另外，目前家樂福正推出歐洲週，嚴選上百款來自義大利、法國、德國、西班牙、英國、比利時等歐洲知名美食，如在西班牙當地料理必搭的DANI罐頭系列、擁有I.G.P標章傳承107年歷史的帝瑪提諾義大利麵系列，或是義大利最受歡迎奇曲餅乾公司製造的Pan di Srelle星星餅乾與抹醬，通通買得到，時間只到11月12日止。

▲▼家樂福歐洲週。（圖／業者提供）

▲家樂福歐洲週只到11月12日止。

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