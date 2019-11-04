香港太古城血案　一對夫婦遇刺...夫中兩刀「穿肺」命危、妻重傷

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實習記者羅明輝／綜合報導

香港太古城中心3日晚間發生嚴重流血衝突，一名灰衣男子持刀朝示威群眾攻擊，刺傷了3名民眾後，甚至咬掉民主黨區議員趙家賢的耳朵。整起事件共造成5人受傷，其中兩名傷者是一對夫婦，丈夫背部及肚子各中一刀，肺部遭刺穿，情況危急，太太則是手部至少中了一刀，情況也相當嚴重。



綜合《東網》及《AM730》報導，昨（3）日港九新界多區陸續爆發多起示威衝突，香港醫管局表示，截至今（4）日早上7點半為止，至少有17人受傷，被送往附近醫院，傷者包括14男3女，年齡介於19至55歲之間。

▲ 大古城發生流血事件，其中一名男子肺部遭到刺穿，流血倒地。（圖／翻攝siyue_yang推特）

在太古城中心外的持刀傷人事件中，共有5人受傷，被送往東區醫院，目前2名男子情況危殆，1男1女情況嚴重，另外1名男子則情況穩定。5名傷者中包含一對夫妻，丈夫因為腹部及背部各中了一刀，傷及腸臟，肺部也被刺穿，出現氣胸，目前仍在加護病房（深切治療部）持續觀察中，而他的妻子，也在這起衝突中手部至少被砍一刀，傷勢也很嚴重。夫妻倆的親友在接獲通知後相當焦急，連忙前往醫院了解情況。

▲ 香港太古城發生流血事件，一對夫妻均遭傷，情況嚴重。（圖／路透）

涉嫌傷人的灰衣男子，在行兇後遭到現場數十人「動用私刑」圍毆倒地、血流不止，情況危殆；至於耳朵被咬掉的趙家賢，情況同樣相當嚴重，雖然耳傷則已經緊急止血，不過目前仍在外科病房住院觀察中，還沒有接受斷耳接合手術。

警方今日凌晨發布聲明稱，昨晚有大批暴徒在各地區「組織性」的阻塞交通、破壞店家、隨機襲擊警務人員與民眾，對於所有因為衝突受傷的民眾致上慰問，並深感遺憾，同時也強烈譴責所有暴力行為，「不論有任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅的處理案件，並積極展開後續調查。」

▲ 灰衣男刺傷3名示威民眾後，還上前咬掉議員趙家賢的耳朵（圖／翻攝香港電台）

聲明中也提及，警方在昨晚6點15分進入太古城中心，雖然商場並沒有報警，也沒有接到警方行動前的事先通知，不過在緊急情況下，民眾可能會撥打999報警，依據警隊條例，警方在前往商場執行任務前，不需要做出提前通知。警方最後呼籲，希望意見不同的人能夠放下歧見，保持理性、克制、絕對不要輕視法紀，隨意動用私刑。

據悉，除了太古城血案外，其他地區的暴動事件中，還有2名男性傷患被送往北區醫院，2名男性傷患被送往伊利沙伯醫院，目前情況均已穩定。

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