女子情緒失控坐陽台有墜樓危險　 猛男所長破門負傷奮勇救人

▲台南市警五局立人所所長陳俞宏、警員陳柏偉等奮勇救人，受到家屬感激。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名30歲女子，情緒失控坐6樓陽台有墜樓危險，台南市警五局立人所所長陳俞宏率員前往，陳所長見情況緊急，破門迅速衝向陽台將女子控制，交由家屬陪同將女子強制送往醫治療，陳所長破門時被割傷右手仍不奮顧身，家屬十分感激。

警方說，11月3日晚上8時13分許，台南市警五分局立人派出所接獲110通報，有女子坐在公園南路某大樓6樓陽台有墜樓危險，所長陳俞宏、警員陳柏偉等人立即趕赴現場，並通知119消防局到場協助。

員警到達現場發現該女子坐在6樓陽台，情緒失控不斷大吼大叫，隨時有墜樓危險，立即上樓處理。但女子家人被反鎖門外焦急不已，詢問得知30歲的女子，3日因與家人發生爭執，情緒低落的她，在晚間趁父母外出將大門反鎖，獨自坐在陽台放聲大喊。

所長陳俞宏擔心女子因情緒失控發生意外，情況危急決定破門進入，迅速衝向陽台將女子控制，由家屬陪同將女子強制送往醫治療；在破門過程中所長陳俞宏右手遭玻璃割傷，仍不顧傷勢上前救人，家屬感激不已。



五分局指出，所長陳俞宏來自基層，今年6月甫派任所長，工作認真，凡事親力親為，績效良好，對為民服務案件特別重視，陳所長身高183公分，勤餘喜好健身，經常在健身房肌力訓練，身材魁梧壯碩，同仁私底下稱呼他為「陽光猛男所長」，果然名不虛傳。

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