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示威者聚將軍澳堵路！防暴警施放催淚彈...科大生竄逃「3樓墮下命危」

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▲香港將軍澳衝突。（圖／翻攝香港電台）

▲警方於軍澳衝一帶清場。（圖／翻攝香港電台臉書，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港網友3日號召「七區行街」，除了太古城中心流血事件外，將軍澳也發生嚴重衝突。由於大批示威者昨日晚間於唐明街一帶聚集、堵路，警方隨後發射多枚催淚彈清場。據悉，期間一名科大生為了躲避催淚彈，當場從3樓墜下，昏迷不醒。

綜合港媒報導，示威者當時在唐明街及唐俊街交界，以欄杆設置路障，並將磚塊放置於馬路上，甚至還有人投擲磚塊、用雷射筆照射警方。隨後，大批防暴警察約在今日凌晨1點推進防線至廣明苑，沿途施放多輪催淚彈，並且衝入廣明苑屋苑範圍內進行搜查。

在清場的過程中，最少有3人受傷；據悉，其中一名就讀香港科技大學的周姓學生，疑似在屋苑停車場內為了躲避催淚彈，不慎從3樓墜落到2樓，當場陷於昏迷，搶救20分鐘仍未清醒，最後被送往伊利伯醫院治療。

▲香港將軍澳衝突。（圖／翻攝香港電台）

▲警方在將軍澳施放催淚彈，一名學生為了躲避而不慎墜樓。

據香港01報導，該名男學生墜樓後出現斷骨、頭部瘀血等情況，送至醫院時依然昏迷不醒，除脈搏微弱，還有失禁現象。香港科技大學學生會今早也在臉書上發文表示，「本會於凌晨一時左右接獲通知，一名科大男同學於凌晨時分於高處墮下，陷入昏迷，本會已即時派員跟進，並到其所在之醫院視察。」

事後，西貢區議員方國珊也到醫院探望，並在臉書上表示，「醫護人員已為傷者處理爆肺情況，其家人一直在旁陪伴。」據悉，周同學送院後接受全身電腦掃描，其後直接進入手術室接受緊急手術，因出現右硬腦膜下有血腫現象，需要接受顱骨切除術，將血塊移除。

▲▼香港太古城。（圖／路透）

▲太古城昨日也發生嚴重衝突，5人受傷送醫。（圖／路透）

香港多區從昨日至今日凌晨發生了多場示威衝突，至少17人受傷送公立醫院治療。據香港醫管局指出，傷者包括14男3女，年齡介於19至55歲之間；其中2名男子情況危及，在東區醫院留醫；另外，1男1女傷重、7男1女穩定，其餘已出院或情況不明。

將軍澳有人設路障　防暴警察驅散

【將軍澳有人設路障　防暴警察驅散】 【有居民受傷由救護車送院】 警方晚上在將軍澳尚德邨一帶，懷疑曾發射彈藥。防暴警察之後在附近驅散，一批人士在唐明街及唐俊街交界，以欄杆設置路障，又在路邊撬出磚塊，放置在馬路上。 有人以鐳射筆射向警方，又向警方方向投擲磚塊及玻璃樽。大批防暴警察約凌晨一點推進防線至廣明苑，沿途施放多輪催淚彈，又向停車場上層及住宅大廈閘口發射催淚彈。 有居民不滿，走到街上指駡警方，有人以水喉向警員射水，被防暴警員噴胡椒噴劑制服。 現場消息指，有居民受傷，有人被送上救護車，其中一人由擔架送上救護車時需要固定頭部。警方一度向救護車方向射催淚彈，救護車立即倒後並離開。 #香港電台 #港台電視32 #將軍澳

香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2019年11月3日 星期日

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