台糖土地原民優先使用　第一期釋出花東及台東傳統領域115公頃

▲▼立委廖國棟在台東加路蘭活動中心召開記者會，邀請族人與耆老共同見證土地優先使用權之重大時刻。（圖／廖國棟辦公室提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

立法委員廖國棟5日於台東縣加路蘭活動中心召開「捍衛原民最大權益 台糖土地原民優先使用」記者會，特別邀請族人與耆老共同見證當地原住民族終於可以優先使用花蓮與台東原住民族傳統土地之重大時刻。



廖國棟表示，台糖公司第一期先釋出花東及台東原住民族傳統領域土地供當地原住民優先使用，就是正式告訴所有阿美族鄉親，向國家爭取花東原住民族傳統領域土地之訴求，終於踏出指標性的第一步，感謝台糖公司同意釋出這115公頃傳統領域土地之原民優先使用權，也歡迎其他繼承日產而擁有原屬原民土地之私法人或公產機關，向台糖公司看齊，開放給原住民族優先使用土地，共創共存共榮的族群關係。





立委廖國棟特別指出，本次之所以能夠克服萬難爭取花蓮及台東原住民族傳統土地約近115公頃，是因為近兩年積極與台糖公司及相關中央部會，召開七次以上之協商，才能夠達成共識，促成這極具意義之里程碑。



廖國棟最後表示，爭取到台糖花蓮與台東原住民族傳統土地的原民優先使用權，這只是一個開始，後續將依族人使用情形賡續向相關機關（構）爭取原屬原住民族傳統領域土地之使用權。

在回復原住民土地所有權上，廖國棟是現任原民立委唯一負責任草擬出《原住民族土地及海域法》及《原住民族土地及海域調查處理委員會組織法》，相信在廖國棟多年之經驗與不懈之努力下，與大家一起共同努力，能逐步追討原住民族應有之原住民族土地權利。