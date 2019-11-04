世界棒球十二強賽　雲林連三日戶外轉播集氣加油

▲雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡，邀請鄉親一起來為中華隊選手加油打氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣青埔教育基金會董事長張嘉郡，從5日晚上起接連三天舉辦戶外轉播活動，邀請民眾到北港武德宮、麥寮拱範宮及虎尾圓環停車場等地，一起為參加世界棒球十二強賽事的中華隊集結人氣加油，爭取參加2020東京奧運棒球賽，為國爭光。

世界棒球十二強賽於11月2日在台中洲際棒球場開打，中華隊有28名菁英投入，這場賽事攸關2020年東京奧運棒球項目門票，吸引球迷熱烈為中華隊加油，中華代表隊由中華職棒Lamigo桃猿隊總教練洪一中掌兵符，中華隊分在B組，將於5日晚上首戰波多黎各隊、6日晚上對上委內瑞拉、7日晚上與日本交手。

青埔教育基金會特別舉辦戶外轉播活動，邀請鄉親一起來為中華隊選手加油打氣，給予爭取參加東京奧運棒項目比賽資格的最大鼓勵和能量，青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，特別舉辦戶外轉播活動，邀請鄉親球迷們來為中華隊加油、讓雲林HIGH起來，現場轉播中特別邀請Passion Sisters中信兄弟啦啦隊，陪伴球迷HIGH翻天。

青埔教育基金會舉辦世界棒球十二強賽戶外轉播的日期，地點及比賽場次分別是11/5北港武德宮（波多黎各VS中華）、11/6麥寮拱範宮第一停車場（中華VS委內瑞拉）、11/7虎尾圓環停車場（日本VS中華），時間都是下午五時至晚間十時三十分。

▲青埔教育基金會特別舉辦戶外轉播活動，邀請鄉親一起來為中華隊選手加油打氣。（圖／雲林縣青埔教育基金會提供）

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►12強／古田敦也看中華隊：左打很強、很大威脅

►12強／委內瑞拉對中華隊先發？ 總教練：不公布

► 12強／墨西哥8比2打爆美國 分組第一前進日本複賽







「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

