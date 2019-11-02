在彰化最少人行政區任教　竹塘國中校長：燃起偏鄉孩子學習熱情





▲二水國中攀岩畢業典禮由校長黃仲平頒發證書。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

彰化今年5月舉辦「鐵道微縮模型」課程成果發表會，以融合彰化在地特色，並透過扇形車庫將科技教育與生活結合，為偏鄉的科技教育打開另一扇窗。多數人著眼於這項創意課程的發起人——竹塘國中校長黃仲平，個人擁有一千多輛模型火車的鐵道迷身分，以及赴日交流等心得時，他卻謙虛地說，這項課程只是拋磚引玉，創意教學的題材隨手可得，能否持續與深化的關鍵在於熱情。



「無論是老師或學生，對一件事擁有熱情，才可能產生動機、引發興趣，進而養成自主學習的習慣。」黃仲平說道。身為彰化在地人，黃仲平自民國86年實習結束，在竹塘國中擔任代理老師以來，二十多年的教育生涯，都奉獻給彰化縣竹塘及二水國中兩所偏鄉學校，剛好就位於彰化縣人口最少的兩個行政區。

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▲2011年DFC獲獎，黃仲平與獲獎學生和指導老師合影。（圖／教育部提供）

黃仲平分享，在竹塘國中任教時，當時校長蔡永發對於生活教育的重視，以及要求老師們不能放棄任何一個孩子的堅持，讓他印象深刻。「在當時還是升學至上的風氣下，校長這樣的堅持，不僅讓家長與社區對學校更支持，三年後考取彰中、彰女的人數，更從掛零一路成長到十多位，吸引許多外學區的學生移入就讀。」黃仲平談道。

因這個身教，讓黃仲平往後無論擔任哪個職務，都不放棄任何引導學生的機會。在竹塘國中擔任訓導主任時，他會陪著受罰學生割草，並且跟他們說，「你看主任也沒做錯事，卻要陪你們一起割草，還得因你們做的事被社區人士罵，不覺得這樣不公平嗎？」藉此讓孩子們省思。在擔任二水國中校長期間，有一次學生遭罰後，怒而將黃仲平的新車刮花，黃仲平不但藉此作機會教育，更將這群學生訓練成校內「教師汽機車安全糾察隊」，還保留被刮的痕跡當作「留念」。

▲竹塘國中與日本小谷村中學校交流。（圖／教育部提供）

「教育最重要的意義，仍是在人格的養成，然後才是志趣的探索。」黃仲平強調。所以，在過去尚未取消能力分班時，竹塘國中也曾經利用第八堂課，為不愛念書的孩子安排藝能課，目前也積極規劃並增開技藝班，協助孩子探索興趣，銜接未來的技職教育。



黃仲平99年到二水國中擔任校長後，他以原本在竹塘國中的經驗，結合二水在地資源與學校夥伴，一起合作參與特色學校等計畫，並剛好配合學校教學大樓重建與新建二水國際學校，結合原有的泰山體驗營，將全校僅有9個班級的二水國中，打造成培養孩子在地情懷和國際視野的樂學學園。

黃仲平認為，偏鄉學校的大自然資源就是學生最好的探索與學習場域，這也讓二水國中除了有國語文領域的「八堡圳」特色課程，還有戶外十二米的攀岩場的攀岩體育課、校園三十多棵咖啡樹可供實習的家政課，以及童軍領域的定向越野課程，都能引發孩子們更強的學習動機。

▲竹塘國中直笛隊南港車站快閃表演。（圖／教育部提供）

黃仲平坦承，發展這些傳統被認為無關升學的科目，的確會讓許多家長擔心排擠掉念書的時間。他說，曾有直笛隊學生，在回答「音樂對自己的意義」時說：「音樂是我人生的蝸牛殼」，老師詢問孩子，蝸牛殼不是負擔嗎？沒想到學生卻說：「蝸牛殼會陪著我們長大，當我們低潮時可以躲進去休息後再出發，讓我們可以面對更多的挑戰。」學生的回應讓老師們大受鼓舞，更堅信自己是對的。

黃仲平106年回到熟悉的竹塘國中擔任校長，將同樣的精神帶回竹塘之後，升學成績創下學校歷年紀錄，不但錄取彰中、彰女的人數達到36位，也有八成以上的畢業生進入公立學校就讀，讓對全人教育有疑慮的家長可以安心。「學校不辦晚自習的決定，得到更多家長的支持。」黃仲平說，當孩子的學習興趣被燃起時，也會有更好的學習成效，不一定要把孩子整天都綁在課堂裡。「大人都不願意加班了，又何必為難孩子呢？」

未來，黃仲平將繼續為師生扛住世俗的壓力，讓每個孩子都能在多元探索下，刺激學習動機，進而找到自己的夢想。



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