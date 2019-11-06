企業帶頭做公益！磐石集團「千里傳愛」助偏鄉孩童

▲磐石集團與伊甸基金會合作的「千里傳愛」活動，今年邁入第10年，至今已進入全台47個社區，幫助超過2600位學童，累積2500多萬元的善款。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

磐石集團與伊甸基金會合作的「千里傳愛」活動，今年邁入第10年，磐石集團每年號召10至15名勇士騎單車環島，深入台灣每個角落，以理財教育、金錢和物資協助有需要的孩童，至今已進入全台47個社區，幫助超過2600位學童，累積2500多萬元的善款。

▲「千里傳愛」活動邁入第10年，磐石集團每年號召10至15名勇士騎單車環島，送愛進偏鄉。（圖／記者謝盛帆攝）

來自屏東楓林教會的大小朋友，也來到現場演唱歌曲，為一年一度「千里傳愛」活動揭開序幕！磐石集團董事長陳照表示，「因為上帝說『施比受更為有福』，所以我們希望這樣的精神，在企業裡面能夠成為DNA，除了專業以外，我們能夠將愛與關懷的精神、幫助人的精神和給予的精神，放進企業裡，讓同仁都能夠了解，磐石集團是一個能夠為社會貢獻的公司」。

▲ 屏東楓林教會的大小朋友現身演唱，為「千里傳愛」活動揭開序幕。（圖／記者謝盛帆攝）

為期9天的單車環島旅程結束，送愛勇士們收穫滿滿，年近一甲子的張玉香眼眶泛淚地表示，「我看見了台灣之美，也看到了台灣人情之美，同時我也發現了，在台灣很多偏鄉的小孩，他們經濟很弱勢，他們在教育的部分也很弱勢」；林月蘋說：「我是四位孩子的媽媽，看見偏鄉孩童的父母都在異地工作，放學後沒人照顧、陪伴，很心疼，因為我們一定捨不得我們的孩子，是沒有人照顧的情況下，在外面遊蕩」；隊長古翰林也分享，「我們很富裕，但是其實很多小孩子，他連想在睡覺前，聽爸爸媽媽跟他們講一句晚安，都很難，我們必須走進去偏鄉，才能看到他們的需要」。

▲為期9天的單車環島旅程結束，同事、朋友們在磐石集團總部歡呼迎接勇士們。（圖／記者謝盛帆攝）

磐石集團做公益不落人後，專業的服務品質也領先業界，藉由即時數位分析系統平台，解決客戶各項風險問題，零時差為客戶提供優質服務，量身打造個人化保單。陳照說：「在台灣，保險產品有一萬多種，該怎麼選擇，常常讓人相當困擾，因此我們發展出IFA醫療商品智能平台，協助客戶與業務員，挑選出最適合的產品」。

▲磐石集團董事長陳照分享公司經營理念。（圖／記者謝盛帆攝）

另外，磐石集團也建立兩岸三地華人金融保險互聯網，提供業務菁英穩固的發展平台。陳照表示，「在我們公司最重要的經紀人和業務員，他可以擁有兩邊的事業，只要大家對大陸的市場有興趣，那公司很樂意提供工作機會，讓大家有所發揮」。磐石集團提供專業服務，並且帶頭做公益，目前也贊助ETtoday「聲林之王」節目，讓許多年輕人有舞台實現自我夢想。