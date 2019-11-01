台南環保局補助偏鄉弱勢汰換耗能設備 　共創節電與落實社會福利

▲台南市環保局為協助偏遠地區弱勢族群改善能源使用，提供耗能設備汰換或室內降溫改造等補助，以降低弱勢族群用電負擔。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為協助偏遠地區弱勢族群改善能源使用，公告「2019年台南市弱勢家庭節能改造補助辦法」，以台南市偏遠地區符合公告第1、2、3款低收入戶、獨居、身障、急難家庭及邊緣戶等弱勢族群為對象，提供耗能設備汰換或室內降溫改造等補助，以降低弱勢族群用電負擔。

環保局說，台南市偏遠地區（白河區、柳營區、六甲區、七股區、後壁區、東山區、官田區、北門區、山上區、玉井區、將軍區、楠西區、南化區、大內區、左鎮區、龍崎區）弱勢鄉親，執行期限至2019年11月30日止，或至經費用罄為止，每戶最高補助4000元，總補助費用高達200萬元。

市長黃偉哲表示，建構低碳城市及打造永續家園是市府對於市民不變的承諾，也是團隊共同努力的目標，在「台南市低碳城市自治條例」公告後，已積極推動各項節能減碳及城市永續發展政策，今年延續進行弱勢家庭節能改造補助，除減少電費負擔及碳排放量並可落實社會福利創造三贏。未來亦將持續結合中央權責單位、地方企業、環保團體、非營利組織及各領域專家學者共同為台南市來努力，展現台南市因應氣候變遷及溫室氣體調適的決心與成效。

環保局長林淵淙表示，若以每戶平均汰換4盞4呎燈具估算，每盞由40W傳統T8燈管汰換為20W LED節能燈管，每日使用時數為8小時，預估每戶1年約可省下約233.6度電，總計本計畫可減少62.25公噸碳排放量，並協助弱勢族群省下1年約35.04萬元電費，不僅達到減輕弱勢族群能源消費負擔目的，亦對我國溫室氣體減量具有貢獻。