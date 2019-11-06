使用鋰電池　日本蒼龍級第12號艦「登龍號」潛艦下水

▲ 日本第12艘蒼龍級潛艦「登龍號」下水儀式。（圖／翻攝自Youtube／BakanekoFilm）

實習記者洪旻延／綜合報導

日本海上自衛隊第12艘蒼龍級潛艦（そうりゅう型潛水艦）6日下水，並命名「登龍號」（とうりゅう），由海上自衛隊吳港地方總監山本孝幸海主持儀式。這艘潛艦由川崎重工神戶造船廠建造，也是12艘中的最後一艘。

蒼龍級潛艦是日本海上自衛隊邁入21世紀最新型式的潛艦，根據《產經新聞》舷號「SS-512」的「登龍號」，標準排水量達2950噸，長84公尺、寬9.1公尺，使用比鉛酸電池更大的蓄電量的鋰電池。

首艘蒼龍號（SS-501）由三菱重工神戶造船廠負責打造，同時也是日本第一款採斯特林發動機式絕氣推進系統（AIP）的潛艦。這是繼中國海軍2006年039A型潛艦和韓國海軍2007年孫元一級之後東亞第三款AIP型潛艦。

▲ 日本第12艘蒼龍級潛艦「登龍號」。（圖／翻攝自Youtube／BakanekoFilm）

蒼龍級潛艦是自二次大戰後，日本打造的潛艦中噸位最大的一款。

從2007年起日本規定不再使用潮汐或海洋生物為潛艦命名，而是改使用吉祥動物為命名來源。1號潛艦蒼龍號與2號潛艦雲龍號其名稱是繼承了二戰前建造的「蒼龍號」與「雲龍號」航空母艦。

日本蒼龍級潛艦曾參與澳洲潛艦的競標案，但是由於日本在技術轉移條件眾多，澳洲政府認為無法替國內創造工作機會，最終選擇法國個短鰭梭魚級潛艦。