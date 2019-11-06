　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

使用鋰電池　日本蒼龍級第12號艦「登龍號」潛艦下水

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 日本第12艘蒼龍級潛艦「登龍號」下水儀式 。（圖／翻攝自Youtube／BakanekoFilm）

▲ 日本第12艘蒼龍級潛艦「登龍號」下水儀式。（圖／翻攝自Youtube／BakanekoFilm）

實習記者洪旻延／綜合報導

日本海上自衛隊第12艘蒼龍級潛艦（そうりゅう型潛水艦）6日下水，並命名「登龍號」（とうりゅう），由海上自衛隊吳港地方總監山本孝幸海主持儀式。這艘潛艦由川崎重工神戶造船廠建造，也是12艘中的最後一艘。

蒼龍級潛艦是日本海上自衛隊邁入21世紀最新型式的潛艦，根據《產經新聞》舷號「SS-512」的「登龍號」，標準排水量達2950噸，長84公尺、寬9.1公尺，使用比鉛酸電池更大的蓄電量的鋰電池。

首艘蒼龍號（SS-501）由三菱重工神戶造船廠負責打造，同時也是日本第一款採斯特林發動機式絕氣推進系統（AIP）的潛艦。這是繼中國海軍2006年039A型潛艦和韓國海軍2007年孫元一級之後東亞第三款AIP型潛艦。

▲▼ 日本第12艘蒼龍級潛艦「登龍號」 。（圖／翻攝自Youtube／BakanekoFilm）

▲ 日本第12艘蒼龍級潛艦「登龍號」。（圖／翻攝自Youtube／BakanekoFilm）

蒼龍級潛艦是自二次大戰後，日本打造的潛艦中噸位最大的一款。

從2007年起日本規定不再使用潮汐或海洋生物為潛艦命名，而是改使用吉祥動物為命名來源。1號潛艦蒼龍號與2號潛艦雲龍號其名稱是繼承了二戰前建造的「蒼龍號」與「雲龍號」航空母艦。

日本蒼龍級潛艦曾參與澳洲潛艦的競標案，但是由於日本在技術轉移條件眾多，澳洲政府認為無法替國內創造工作機會，最終選擇法國個短鰭梭魚級潛艦。

ET快訊
網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔
12強／前進日本！中華3比0完封委內瑞拉
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

IDS建造卡住！　海軍艦退伍人員受限「旋轉門條款」離職期限

美軍坦克開放庶民「10元收」　二戰農友都用「M4雪曼」犁田

使用鋰電池　日本蒼龍級第12號艦「登龍號」潛艦下水

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

使用鋰電池　日本蒼龍級第12號艦「登龍號」潛艦下水

服役35年　美軍最資深潛艦「奧林匹亞號」返回母港迎接退役

土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

彈劾川普「首場公開聽證會」訂11月13日　全美實況轉播！

亞足U19資格賽／隊長林明偉大四喜　中華8比0退澳門奪首勝

王俊凱「留言蔡依林」失敗！　天后回「超甜暱稱」踩雷…女友粉酸：妳給我注意點

CBA／學習林書豪拚勁　首鋼教頭：將利於中國籃球發展

CBA／林書豪三分火力終開張　喜捐12000元人民幣做公益

絲襪妹認識3天約出門！精壯男掏「乖乖水」餵下…1年得手400次

12強／敗給張奕　委內瑞拉教頭：我要對他脫帽致意

言承旭新劇搭小20歲沈月…連吻7次甜炸！重現《流星花園》台詞…網：帥到讓人發瘋

魏應充7罪定讞「確定抓去關」！　彰檢防逃機制火速啟動

下班苦練到半夜！冰球高材生李昕容　白天其實是工程師

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

軍武熱門新聞

日噸位最大潛艦蒼龍級第12號下水

美軍最資深潛艦奧林匹亞號返母港迎接退役

土耳其不顧華府反對　堅持軍購俄SU-35

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

美軍坦克開放庶民10元收　農友都用M4雪曼犁田

大陸盜採台灣海砂　台海反潛天險消失中

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

IDS建造因「旋轉門條款」卡住

殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

10萬噸福特號航母海試　甩尾掀大片浪花

吳怡農挺4月兵役：美軍13周新訓

美軍試驗電磁炮　炮彈時速達7400公里

「慧龍專案」研發無人潛艦偵搜解放軍

解放軍少將：超級大白鯊離地5米就能改寫歷史

更多熱門

相關新聞

重建首里城　6天內捐款3.5億日圓

重建首里城　6天內捐款3.5億日圓

日本沖繩縣那霸首里城上月31日發生大火，主要建築遭焚毀。為了籌措資金重建，那霸市政府本月1日起開始在網路上募款，預定的1億日圓目標僅花3天就達成。直至6日中午，首里城重建專案6天內已籌集到3億5000萬日元資金。

美軍最資深潛艦奧林匹亞號返母港迎接退役

美軍最資深潛艦奧林匹亞號返母港迎接退役

土耳其不顧華府反對　堅持軍購俄SU-35

土耳其不顧華府反對　堅持軍購俄SU-35

金正日流放異母弟　金正恩召回防政變

金正日流放異母弟　金正恩召回防政變

北陸新幹線泡水　96節車廂報廢

北陸新幹線泡水　96節車廂報廢

關鍵字：

國際軍武日韓要聞潛艦蒼龍級登龍號

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

滿意韓國瑜請舉手！高雄官員全沉默

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

小學生網紅偷拍媽內衣片衝流量

闖進6強！張奕7局無失分　中華3比0完封委內瑞拉

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面