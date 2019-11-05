大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

▲解放軍空軍：體系致勝作戰能力實現新跨越。（圖／翻攝央視截圖）



記者邱茀濱／綜合報導

解放軍空軍成立70週年，近日的宣傳片中，首次出現了殲-11B升級型戰鬥機，從原本的黑色雷達罩改成了灰白色。觀察人士指出，機艏換裝新型主動相控陣（AESA）火控雷達，據信為殲-11B的AESA改進型號，而非殲-11D傾斜式雷達。

據央視報導，「空軍：體系致勝作戰能力實現新跨越」影片中，只見首次亮相的殲-11B的雷達罩顏色，從原有的是黑色塗裝，改成灰白色塗裝。觀察人士表示，雷達罩呈灰白色塗裝的殲-11B應為殲-11B中期壽命升級版（MLU）：機艏換裝新型主動相控陣（AESA）火控雷達，據信為殲-16的AESA改進型號，而非殲-11D傾斜式雷達。

此外，殲-11B升級之後應該會有新一代PL-15K中遠程空空導彈替代PL-12中程空空導彈，用PL-10紅外成像製導空空導彈替代PL-8紅外制導格鬥空空導彈，以全面提高飛機空戰能力。

▲殲-11B尚未改版前。（圖／翻攝自微博）



由於機載雷達、導航系統升級，殲-11B能夠探測地面和海面目標，這樣就為殲-11B擴展用途打下了堅實的基礎，未來殲-11B升級之後，還可以配備國產衛星制導炸彈、小直徑制導炸彈、隱身空地導彈、反艦導彈等武器。打擊地面對海面目標。

經過這樣升級之後，殲-11B完全可以對抗F-16V、陣風F3這樣三代大改和三代半戰鬥機，在預警機、地面反隱身雷達配合下能夠在一定程度上對抗隱身戰鬥機。