　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍空軍：體系致勝作戰能力實現新跨越。（圖／翻攝央視截圖）

▲解放軍空軍：體系致勝作戰能力實現新跨越。（圖／翻攝央視截圖）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍空軍成立70週年，近日的宣傳片中，首次出現了殲-11B升級型戰鬥機，從原本的黑色雷達罩改成了灰白色。觀察人士指出，機艏換裝新型主動相控陣（AESA）火控雷達，據信為殲-11B的AESA改進型號，而非殲-11D傾斜式雷達。

據央視報導，「空軍：體系致勝作戰能力實現新跨越」影片中，只見首次亮相的殲-11B的雷達罩顏色，從原有的是黑色塗裝，改成灰白色塗裝。觀察人士表示，雷達罩呈灰白色塗裝的殲-11B應為殲-11B中期壽命升級版（MLU）：機艏換裝新型主動相控陣（AESA）火控雷達，據信為殲-16的AESA改進型號，而非殲-11D傾斜式雷達。

此外，殲-11B升級之後應該會有新一代PL-15K中遠程空空導彈替代PL-12中程空空導彈，用PL-10紅外成像製導空空導彈替代PL-8紅外制導格鬥空空導彈，以全面提高飛機空戰能力。

▲▼殲-11B戰機搭載霹靂-15導彈。（圖／翻攝自微博）

▲殲-11B尚未改版前。（圖／翻攝自微博）

由於機載雷達、導航系統升級，殲-11B能夠探測地面和海面目標，這樣就為殲-11B擴展用途打下了堅實的基礎，未來殲-11B升級之後，還可以配備國產衛星制導炸彈、小直徑制導炸彈、隱身空地導彈、反艦導彈等武器。打擊地面對海面目標。

經過這樣升級之後，殲-11B完全可以對抗F-16V、陣風F3這樣三代大改和三代半戰鬥機，在預警機、地面反隱身雷達配合下能夠在一定程度上對抗隱身戰鬥機。

ET快訊
12強／中華隊6比1退波多黎各奪首勝
快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死
人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他狠掐脖：再一晚
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

IDS建造卡住！　海軍艦退伍人員受限「旋轉門條款」離職期限

印尼跟美國買「2個中隊的F-16V」　戰機產業鏈讓台灣發大財

吳怡農力挺「4個月」兵役：美軍13周新訓、29天步校專長訓

美軍坦克開放庶民「10元收」　二戰農友都用「M4雪曼」犁田

解放軍30年沒實戰經驗比較弱？俄「經驗無用論」分析美中戰力

《日韓軍情協定》剩20天到期！南韓想分手　美國施壓：北京、莫斯科樂壞了

陸成功發射「高分七號」衛星　可在太空拍攝高精度3D影像

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

大升級！殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

IDS建造卡住！　海軍艦退伍人員受限「旋轉門條款」離職期限

印尼跟美國買「2個中隊的F-16V」　戰機產業鏈讓台灣發大財

吳怡農力挺「4個月」兵役：美軍13周新訓、29天步校專長訓

美軍坦克開放庶民「10元收」　二戰農友都用「M4雪曼」犁田

解放軍30年沒實戰經驗比較弱？俄「經驗無用論」分析美中戰力

《日韓軍情協定》剩20天到期！南韓想分手　美國施壓：北京、莫斯科樂壞了

陸成功發射「高分七號」衛星　可在太空拍攝高精度3D影像

12強／味全龍洋投保送送分　日本8比4逆轉委內瑞拉

公費流感疫苗給學生不給教師？疾管署：非高風險、高傳播族群

12強／江少慶6局好投、林立2分砲　中華隊6比1退波多黎各奪首勝

12強／D罩杯以上女球僮是真的？波多黎各米吉亞開聊

12強／台波首戰11017人進場　首戰人潮不若上一屆

12強／國際賽鄉長上班！陳禹勳1局無失分防禦率仍是0

臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

減肥明天再說，老娘就要吃澱粉！　百年「義大利麵」變潮衫

女偶像寫歌爆抄襲「整首和SJ一樣」！　被砲轟刪歌…急認錯：是我失誤

快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死

軍武熱門新聞

美軍坦克開放庶民10元收　農友都用M4雪曼犁田

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

吳怡農挺4月兵役：美軍13周新訓

解放軍30年沒實戰　俄經驗無用論分析美中

IDS建造因「旋轉門條款」卡住

《日韓軍情協定》到期南韓想分手　美國施壓

土國軍官：三次世界大戰美俄結盟抗中

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

陸成功發射「高分七號」衛星

陸新式「星空」迷彩服將配發全軍

台灣不必學以色列「全民皆兵」原因曝光

國軍留不住…4西點軍官「10年就報退」

殲-11B機頭「黑→灰白」　裝新型火控雷達

10萬噸福特號航母海試　甩尾掀大片浪花

更多熱門

相關新聞

IDS建造因「旋轉門條款」卡住

IDS建造因「旋轉門條款」卡住

潛艦國造「IDS原型艦」工程已經展開，其中海軍256戰隊、海發中心與潛修大隊這3個長期「負責規劃與執行IDS」的單位，內部退役人員因受到公務員「旋轉門條款」所限制，如果台船希望這些專業人員繼續參與後續建設，只能改透過「人力派遣公司」來聘請。正因如此，台船及海軍積極向立委遊說，希望調整相關規定，讓最近退役、符合條件與能力的潛艦人員加入，繼續為IDS服務。

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

吳怡農挺4月兵役：美軍13周新訓

吳怡農挺4月兵役：美軍13周新訓

美軍坦克開放庶民10元收　農友都用M4雪曼犁田

美軍坦克開放庶民10元收　農友都用M4雪曼犁田

解放軍30年沒實戰　俄經驗無用論分析美中

解放軍30年沒實戰　俄經驗無用論分析美中

關鍵字：

殲-11B殲-16相控陣火控雷達軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面