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聯合國美中貿易戰報告出爐：台灣是雙輸局面最大受益者

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美中貿易戰促使全球經貿大洗牌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）報告指出，若針對美中貿易戰中美國提出的經濟制裁，至少已造成美國自身上半年對中國進口商品衰退25％，受關稅影響商品減少350億美元（約新台幣1.06兆元），從而使國內物價上漲；而兩強對碰、貿易轉移下的最大受益者就是台灣。

根據《沙烏地公報》 (Saudi Gazette)報導，UNCTAD檢視美中貿易戰對兩大經濟體所帶來的影響，結果是兩敗俱傷。報告指出，美對中進口商品的減少達到350億美元，其中210億美元轉向台灣、墨西哥和歐盟進口，剩餘的140億美元，則可能被美國本土製造業者拿下。

報告指出，台灣成了最大受益者，2019年上半年對美出口比去年同期增加了42億美元（約新台幣1275億元），品項多為辦公室和通訊相關設備，該品項同時也是美中貿易戰中受影響最深的領域。

墨西哥的出口產值的飆高程度也相當可觀，由於農產品、運輸設備及電子設備的出口增加，為其帶來35億美元的額外收入；越南增加了26億美元的出口，內容包括通訊設備和家具。巴西則是逐漸成為中國的大豆主要出口國。

整體而言，美國經受的損失大多在於國內物價上漲，使消費者荷包縮水，中國則受到出口銳減影響。該報告研究者UNCTAD經濟學家尼積塔（Alessandro Nicita）表示，美中第一階段協議若無法順利簽署生效，全球經濟勢必會持續縮減，尤其在貿易戰破局從而進一步升級的時候，影響程度會更大。

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