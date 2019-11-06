「有勤務就躲起來、在消防車前亂晃」　台南打火姐妹被控擺爛：我怕火

▲10月25日安南區安中路一處民宅發生1死1重傷火警，同仁指控，李員自稱怕火在消防車前亂晃。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名李姓女消防員被控有火警時，就躲起來不出勤，甚至稱自己怕火。對此，台南市消防局指出，會考慮是否懲處、調動，若該員在民間企業早被開除。而當事人則不願表達意見。

《自由時報》報導，40多歲的李員在台南任職超過20年的時間，一開始在內勤單位，但15年來換了5個單位，到處投訴勤務不公，導致沒單位敢收，後來才轉調外勤。報導說，李員這5年來換了兩個分隊，她被同仁指控，只要有火警需要出勤時就會躲起來不出勤，常常擺爛不做事，甚至還檢舉勤務不公。

10月25日安南區安中路一處民宅發生火警，造成屋內行動不便老人不幸身亡，其媳婦也受到重傷。當時李女所屬的分隊被派第一時間出動救援，但她被同仁控訴自稱怕火，沒去救火，在消防車前亂晃。

對此，消防局回應，已開完考績委員會，會檢討李員的懲處，並考慮她是否適任外勤。消防局直言，該員有很多的狀況，若在民間企業早被開除，但在公家無法免職只能懲處。對於相關指控，李員則不願回應。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼10月25日安南區安中路一處民宅發生1死1重傷火警，同仁指控，李員自稱怕火在消防車前亂晃。（圖／記者林悅翻攝）