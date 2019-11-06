疑似假認養真虐待？台東逾30隻貓狗恐慘遭虐殺

▲台東想望家園愛護動物協會理事長趙韋童（中）至台東市寶桑派出所報案 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東1名林姓男子與女友以收養動物為由，陸續認養超過30隻貓狗，且拒絕送養人到家查訪，也不願提供狗貓生活照，動保人士懷疑貓狗遭情侶虐殺已報警處理。且多位送養人也至派出所報案，表示自己送養的貓狗下落不明，目前警方仍在偵辦中。

▲陳姓網友PO文爆料有林男領養30隻多貓狗都下落不明，已前往台東市寶桑派出報案。（圖／記者楊鈞典翻攝）



這起案件是由陳姓網友發現，有愛心媽媽提醒自己小心林男，因為他一直跟別人要貓狗，甚至網路上也有人為曾男募款資助養犬貓，自己也覺得「一對年輕情侶，怎麼可能有經濟能力照顧好這麼多隻犬貓？」。後求助台東想望家園愛護動物協會理事長趙韋童，報案後由警方會同里長及防疫所人員到林男租屋處查看，才發現收養的貓狗幾乎消失，並將剩下的貓狗帶出來，由防疫所代養。

▼林男家中救出的小貓目前有防疫所代養。（圖／記者楊鈞典翻攝）





陳男2日找到林男住址，透過房東太太進入發現為數不多的犬貓，還聽房東告知浴室內還有2袋「長蛆的垃圾」，但3日警方前往搜索時，垃圾已不見蹤影，只剩頂樓有1袋狗屍，這段期間恰巧沒有垃圾車，故無從得知2袋長蛆垃圾下落，陳男說明，死在水塔的狗是今年6月被送養，8月底曾男向送養人告知狗已往生，所以狗被塑膠袋包著放在頂樓水塔旁已經整整2個月。



趙韋童等動保人士懷疑，30多隻貓狗都已遭虐死，警方已對曾男製作筆錄，也將傳訊其同居女友，因為領養過程有時是由女友出面。雖然林男向警方和愛心爸媽告知，貓狗都是跑掉不然就死掉，一位林姓女大生則說，曾拾獲一隻眼睛張不開的病貓，在照料下恢復後送給林男，但每次林男給的貓照全都是別的貓，經追問才坦承貓已死。



台東警分局寶桑所所長許翰綸表示，「所內接獲報案立即將該行為人帶返說明，經調查後再陸續找尋相關貓隻之送養人，積極調閱相關監視器並保留相關證據，全案會同農業處共同調查。林男偵訊時全盤否認虐待動物，經查證後若涉及虐待動物，會將案件交由相關單位處理」。