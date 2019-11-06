300頁日記曝父母惡行！　巴西11歲女「被囚房間禁止吃喝」營養全失送醫亡

▲派爾絲（Perolla Pires）在父親瘋狂的宗教信念下，被活活餓死。（圖／123RF）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西11歲女孩派爾絲（Perolla Pires）被父母關在房間，連續好幾天沒有吃喝，直到10月因為營養不良被緊急送診，最終在醫院過世。她生前受虐期間天天寫日記，日記內容曝光後，生母和繼父都被檢方告上法院。

根據英國《每日郵報》報導，這起悲劇發生在聖保羅州的烏巴圖巴鎮（Ubatuba），派爾絲在長達300頁的日記中，細數26歲生母艾欖（Aline）和47歲繼父安利（Enti）的虐待行徑。她曾多次被迫禁食數天，甚至連水都不能喝，而且父母會強迫她連續好幾個小時在心中禱告，然後又罵她態度差、愛說謊，在她已經營養不良的情況下繼續罰她不准吃喝任何東西。

最後，派爾絲的父母於10月24日將她送到醫院，距離她最後一次上學已經過了5個月；年僅11歲的她因為受盡挨餓，身體機能全面下降，沒多久就被宣判不治身亡。警察局長馬梅德（Ricardo Mamede）指出，警方認為派爾絲生前長期遭受折磨，「派爾絲的繼父有很強烈的宗教信念，認為這個孩子必須更畏懼上帝，而且得更加淨化自己。」

驗屍結果指出，派爾絲的死因是「蛋白質卡路里營養不良」（protein calorie malnutrition，PCM）。馬梅德說，父母兩人得知後立刻否認死因是他們造成的，還想要把過錯全推給醫生，「安利宣稱他的繼女死於貧血，完全不認為自己有任何過錯。他到現在還說自己會再這麼做。」

檢方最後以肢體虐待、非法囚禁等罪刑起訴安利和艾欖。已逝的派爾絲其實還有一名8歲的弟弟，報導指出，弟弟生活在和姊姊同樣糟糕的環境當中，遭受類似的對待，目前已被帶離父母身旁安置。