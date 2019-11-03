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台灣高鐵「捐血傳愛」11月開跑！　全台巡迴時間＆地點看這篇

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▲▼2018年板橋站捐血活動，熱心民眾挽袖捐熱血。（圖／記者胡順惠攝）

▲2018年板橋站捐血活動，熱心民眾挽袖捐熱血。（圖／高鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，以實際行動落實在地關懷，自11月1日至2020年1月17日，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區），巡迴舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動。除號召高鐵員工挽袖捐血獻愛心外，更邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列，歡迎大家一起熱血相助、捐血傳愛。

高鐵公司表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年舉辦以來，今年已邁入第8年，累計吸引超過5千位捐血人熱情參與，共募集7214袋熱血，今年再接再厲，希望更多熱血民眾踴躍參與，為表達對捐血人感謝，凡參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，完成捐血後皆可獲得精美紀念品。

請繼續往下閱讀...

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動預計11月1日從高鐵總公司開始起跑，透過各站接力的方式，於2020年1月17日在嘉義站告一段落。台灣高鐵公司希望藉由接續舉辦12場捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」。

▲▼高鐵捐血活動場次一覽。（圖／高鐵提供）

▲高鐵捐血活動場次一覽。

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