導遊公車站跌倒骨折告國賠　法院認證「路太爛」判區公所賠31萬

記者黃翊婷／台北報導

羅姓導遊2017年2月14日行經新北市新店區的檳榔路公車站，卻因為路不平跌倒，導致左腳骨折，整整10.5個月無法工作，因此決定提告請求66萬4020元國賠。不過，台北地院法官認為，羅男提出的不能工作損失部分包含獎金，但獎金並非經常性給予，因此不能列入賠償，最後判新店區公所應賠償31萬1270元較為適當。

羅男在判決書中主張，2017年2月14日中午12時許路過檳榔路公車站，但該路面破損、崎嶇不平，害他走路跌倒，導致左足踝腓骨線性骨折，雖然醫藥費只花了4020元，卻因為休養的關係有整整10.5個月無法工作，不能工作損失高達40萬7400元，而且自己的精神也受到傷勢折磨，因此還要求償25萬2600元的精神慰撫金，總計66萬4020元。

▲羅男認為是公車站附近的道路狀況太爛，才會害自己跌倒骨折。（圖／翻攝自Google地圖）

對於羅男的指控，新店區公所承認的確是路不平導致事故，對於4020元的醫療費用沒有意見，但是在不能工作損失部分，將非經常性給予的獎金也一併列入，顯然不合理，精神慰撫金的部分要求也太高，按照他的健康保險等部分醫療費用計算，應該賠償3萬4342元較為合適。

對此，台北地院法官認為，根據路面照片以及目擊者賴姓公車司機的證詞，羅男的確是因為路不平才會跌倒受傷，也確實有10.5個月無法工作，不過，他的工作獎金主要為招攬團客、出團所獲得的所得，與個人因素、旅遊業發展以及整體經濟有關，並非經常性給予的獎勵，因此不能工作之損失應以每月2萬4500元計算，加上其餘請求並未舉證說明，最後判區公所應賠償31萬1270元。