俄國女子走路像大腳怪！　海關盤查驚「鞋藏2KG黃金」值240萬

▲俄羅斯女子的海關人員逮到，鞋子裡藏著1.9KG黃金。（資料照，與本文走私黃金無關／記者吳靜君攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯當局表示，俄中邊境海關人員日前注意到一名女子走路方式怪異，盤查後發現她鞋子裡綑著至少2公斤的黃金。

根據《法新社》（AFP）報導，俄羅斯東部西伯利亞海關當局發言人博科（Marina Boiko）指出，女子因為神情緊張，而且行為舉止惹人懷疑，才會被海關盯上，「這個年輕女人行走的時候，一隻腳移到另一隻腳前面的方式非常不自然。」

博科表示，海關人員盤查年輕女子，在鞋子內部找到8塊黃金，總重約1.9公斤，價值高達500萬盧比（約新台幣240萬元），「她用膠帶把這金塊綑在鞋墊上」。調查結果指出，金塊全都是非法製造，沒有所須的證明文件。

被捕的女子證稱，她原本準備要偷渡黃金到邊境另一頭賣給一位中國公民。事實上，西伯利亞擁有豐富礦藏，而該女子並非單一個案，許多人都在從事將西伯利亞挖出的金礦加工後私下賣往中國的勾當。

俄羅斯當局從今年年初開始，就已經陸續抓到多起黃金走私案，全部都是要往中國去的；8月，一名俄國女子也被抓到在跑步鞋裡藏了10塊黃金。10月，西伯利亞一處金礦礦場的壩體坍塌，導致17人喪生。