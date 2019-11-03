李伯利、李晉豪聯合募款餐會　籲用選票找回安定力量

▲台南市第五選區立委參選⼈李伯利、第六選區李晉豪，在台南⽞饌餐廳舉辦聯合募款餐會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第五選區立委參選⼈李伯利、第六選區李晉豪，11月3日晚上席開123桌在台南⽞饌餐廳舉辦聯合募款餐會，台南各界⽀持者不分藍綠均熱情出席。

李伯利表⽰，在去年愛家公投765萬⺠意通過後，政府不遵⾏公投的結果，是導致決定以安定⼒量政黨參選⼈投入本屆立委選舉的原因，⽬的是要維護家庭以及教育的價值，號召選⺠⽤選票找回安定的⼒量。

李晉豪表⽰，當今的社會⾔論已經被能⾔善辯者主導了⽅向，任何跟他們立場不同都會被批掛上異性戀霸權，歧視同性戀的罪名，卻忽略男女婚姻是⽣育可建構家庭，進⽽變成社會發展國家延續⼈類⽂化的核⼼價值。「愛的反⾯不是恨⽽是冷漠」，修法喚起了社會上這群堅守社會價值的群眾不冷漠的權利，開始反歧視、反霸權、反不當教材、情慾思想，我們應該起⾝捍衛家庭的核⼼價值。

黃敏吉牧師表⽰，府城是充滿⽂化氣息的古城，第⼀所學院、第⼀所中學、第⼀間⻄式醫院、第⼀份報紙和印刷機、第⼀所氣象點和測候所，他覺得台南有個使命，她有個祝福國家的命定；當政府公 然背離⺠意，台南⼈不應該沈默妥協傳統家庭價值被淹沒，應該要起來捍衛家庭、保護下⼀代，勇 敢起來維護府城-⽂化古都的家庭價值。

希望之光Peter表⽰，反對同性婚姻從來就不是反對同性戀，婚姻並非⾃由⼈權，婚姻的⾃由與婚姻制度本來就是相抵觸的，法律是道德的最低要求，因此必須慎重，但是我們看到現在的政府任由某些團體的任意操縱，這才是最可怕的獨裁，只要掛上⼀些平等、尊重、權⼒的字眼，這些⼈就可以在這些字眼上為所欲為的提倡洗腦動盪這個社會，這絕對不是我們所希望安定的社會。

李伯利表⽰，他⾝為⼀個牧師，「我尊重每⼀個⼈，無論是敵、是友，他們都是照著神的形象所造 的⼈」，這是愛的表現同時也是⺠主社會公共討論的基本態度，我們拒絕撕裂仇恨與對立，政府應 該回應公投多數⺠意的聲⾳。

李伯利表⽰，這是他的使命，要為新成立的「安定⼒量」政黨爭取立委席次，讓家庭的價值復興為台灣的前途種下安定的⼒量，他並強調做該做的事，願意做吹響改⾰號⾓地第⼀個⼈，號召⺠眾共 同催促廢棄惡法，為台灣的未來打拼。

台南牧者聯合團體表⽰，立委是預算審議與法律的把關者，李伯利牧師常年社會⼯作背景的邏輯訓 練與傾聽問題的能⼒，對於推動台南甚⾄是台灣未來的發展有其⼤的助益。吳政維牧師強調，幾⼗個教會團體站出來⽀持李伯利，是對他長期以來⼈品、做事態度、專業的認同與肯定，請⼤家⼀同守護家的價值，停⽌對立謾罵，跳脫藍綠思維，⽀持李伯利、李晉豪帶領我們走出新的格局⽅向。

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