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日「隼鳥2號」再次登陸「龍宮」 要帶回珍貴小行星砂石

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▲日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，隼鳥2號2度成功登陸「龍宮」。（圖／美聯社）

▲日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，隼鳥2號2度成功登陸「龍宮」。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（11）日宣布，小行星探測器「隼鳥2號」再次成功登陸小行星「龍宮」。這是「隼鳥2號」第二次踏上龍宮，預計今年年底返航，將完成最後一項主要任務，帶回人工隕石坑中珍貴的小行星砂石。

據《朝日新聞》報導，JAXA在今（11）日上午11點左右宣布，小行星探測器「隼鳥2號」成功登陸小行星「龍宮」，並已經成功採集到日前人造隕石坑裡珍貴的小行星內部物質，預計今晚將傳回更多資訊。

隼鳥2號於2014年12發射，去年6月時抵達小行星「龍宮」；今年2月時成功登陸，然後又升空到距離龍宮20公里的高度待命，並在4月時發射重達2公斤的銅製金屬彈到龍宮上，成功創造出一個全球首例的人工隕石坑。

▲▼ 隼鳥2號,Hayabusa 2。（圖／翻攝自JAXA網站）

▲ 隼鳥2號。（圖／翻攝自JAXA網站）

津田雄一教授表示，無論是第一次還是第二次登陸都是一項挑戰，如果能隼鳥2號成功帶回物質，將會遠遠超過之前的成就；相反地，如果任務失敗的話，可能會連第一次登陸所收集到的珍貴材料都喪失。即便如此，團隊還是嘗試讓隼鳥2號再度登陸，因為它已經成功地完成10萬次的模擬著陸測驗。所幸這次的登陸也非常成功，且預計今年年底就會連同那些珍貴的材料一起返航。

隼鳥2號的任務是要帶回小行星上的砂石，以供研究，雖然也可以分析墜落在地球的隕石，但是這種隕石容易受到地球的空氣和水污染，無法保持最原本的模樣。然而未遭遇高溫的小行星就像是一個「時空膠囊」，可能存留太陽系46億年前誕生的痕跡，有助於了解生命的起源與宇宙的構成。

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關鍵字：小行星,隼鳥2號,龍宮,JAXA

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