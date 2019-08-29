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太空中出現「天上臺灣」小行星　預估29日23時最接近「地上臺灣」

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▲▼台灣小行星。（圖／翻攝自台北市天文館網頁）

▲天上也有一顆「臺灣」小行星。（圖／翻攝自台北市天文館網頁

實習記者賴韻如／綜合報導

很少人知道原來太空中也有一顆名為「臺灣」的小行星！臺北市立天文科學教育館發出聲明表示，8月29日的23時左右，這顆臺灣小行星將最接近地上臺灣，雖然距離我們約2億7000萬公里，還是難以觀察，但「天上臺灣」與「地上臺灣」最接近的一刻仍值得紀念！

臺北市立天文科學教育館指出，臺灣小行星在1964年被發現，1980年由國際小行星中心（MPC）正式命名為2169號「臺灣」小行星，它屬於C型含碳小行星，直徑約為14至19公里，自轉一週約7.2小時，在距離太陽4億公里左右的軌道上以4.66年的週期運行。

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然而，臺灣小行星因為其亮度太暗，所以在本地幾乎沒有觀測紀錄，但天文館終於在本月23日晚間首次於澳洲的賽丁泉天文臺（Siding Spring Observatory）望遠鏡拍攝到它的蹤跡，「當時其亮度約16.2等，較肉眼所能看見最暗的星還暗約1萬2000倍！」他們之後也持續透過各地的望遠鏡進行觀測，除了讓國人能夠「首次」直擊天上的台灣外，也為天文研究提供新資訊。

天文館指出，這次臺灣小行星與「地上臺灣」會合的時間在8月29日23時左右，距離我們約2億7000萬公里，儘管如此遙遠，且難以觀察，但「天上臺灣」與「地上臺灣」最接近的一刻仍值得紀念！

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