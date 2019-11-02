怪手失控…廢棄空屋往道路塌倒！滿地碎塊　民眾嚇：如氣爆過後

▲汐萬路三段驚傳有房子倒塌，令民眾驚恐不已。（圖／翻攝臉書《五指山追焦團（揪跑.路況回報）》）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區汐萬路三段2日下午驚傳有房子倒塌！整棟房子猶如遭遇災難一般面目全非，鋼筋鐵架全外露，一旁馬路也佈滿房屋殘骸，路過民眾見狀後嚇到PO網提醒大家「請繞道」。所幸經查，並非房屋坍塌，而是正在進行拆除工程，無人受傷。

▲房子「像氣爆過後」，面目全非。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

民眾一PO出疑似房子倒塌的照片，令網友驚恐不已！紛紛留言「怎麼很像氣爆過後」、「太嚇人了」、「光天化日之下這是怎樣」、「太扯了吧」，但也有網友抱持質疑態度，「真的假的？」「是拆房還是倒塌？」

人心惶惶之際，汐止分局員警對此指出，經查該址是廢棄空屋，已無人居住，今早房屋所有權人請怪手至現場拆除，不過拆除人員於施工過程中未控制好，導致房屋部分碎塊傾倒在馬路上，造成路面受阻，所幸現場無人員傷亡，為避免發生意外，已派員在現場實施交管，並經現場人員協助排除其障礙物後，已於下午3時50分許單線雙向通行，無壅塞情形。

▼經查為廢棄空屋正進行拆除，並無人員受傷。（圖／翻攝臉書《汐止集團》，下同）

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