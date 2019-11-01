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金點設計獎得主陳芯怡進駐新北自造空間　分享交流自造經驗

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▲ 金點設計獎得主陳芯怡進駐新北自造空間 分享交流自造經驗。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 金點設計獎得主陳芯怡進駐新北自造空間，分享交流自造經驗。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於五股新北產業科技園區內的「新北市自造者空間暨工具圖書館」，自2018年4月成立後，吸引各領域自造者團隊進駐，進駐者利用空間資源進行創作、彼此交流成長，除了新作品創意，更有創新產品獲青睞，成為可銷售商品。

「本芯金屬工藝」是連續3期進駐自造者空間的團隊。創辦人陳芯怡曾獲2018年文創精品獎及2018年金點設計獎，作品更在臺灣博物館、蘭陽博物館、日月潭涵碧樓、臺南市美術館等處展售。進駐自造者空間前，陳芯怡曾擔心金工的敲打聲響、粉塵，不適合在自造空間內工作，結果多慮了。雖各自創作，但有機會與其他團隊交流激盪，像討論如何更有效的完成模具、共享過去不熟悉或不易取得材料，甚至一起得到更簡便的創作方式。

不只團隊間要交流，自造者空間也與一般民眾交流。像陳芯怡在自造者空間內開設的工作坊及講座，不只讓分享創作理念、金工工藝，更要想傳遞「自造者精神」。陳芯怡笑說，很多人報名前會問「參與課程可做出什麼成品？」反映一般人價值觀，但從創意發想到手做的過程，才是自造者精神的核心。

勞工局表示，為推廣自造者精神，週二至週六的上班時間，開放民眾預約使用館內木工機具設備，並不定期開辦工作坊課程，提供對自造者創作有興趣之民眾參與，希望誘發創意思考能力，並提升動手實作能力。

此外，新北市自造者空間暨工具圖書館每半年進行一次自造者團隊進駐徵選，並於每年的11月辦理成果發表會。2019年將於11月9日在三重體育館辦理成果發表會，屆時除自造者團隊展示自造者作品及各工作坊作品外，另有職業訓練辦訓成果展示及互動，讓成果發表會更加豐富及多樣性。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 金點設計獎得主陳芯怡進駐新北自造空間 分享交流自造經驗。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 金點設計獎得主陳芯怡工作照。

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