1500萬超跑未掛牌上路...被銷毀成8000元廢鐵　他批交通部裝死要國賠

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▲機師林修帆1500萬的藍寶堅尼，於2013年慘遭銷毀成8000元廢鐵，超跑合夥人原先生依法條瑕疵、公務員行使公權力過失、怠於職務，請求國賠1500萬元。（圖，資料照／東森新聞）

記者羅志華／台北報導

機師林修帆2013年底時，開著剛進口、還未掛牌，價值1500萬的藍寶堅尼，在台中遭查扣，經行政訴訟2年多，仍於2016年12月14日慘遭銷毀，成了價值僅8000元的廢鐵。林修帆的合夥人原姓男子，認為當初的處分中，機關行使公權力有過失、不法、怠於職務，導致車子最後被銷毀，向交通部及台北交通裁決所請求國賠1500萬元。

原男主張，1500萬的藍寶堅尼，僅因忘了花幾百塊去申請臨時執照開上路，就遭到銷毀處分定讞，當時他依違反比例原則、法條瑕疵等理由，向裁決所及交通部提出訴願，聲請暫時處分（先不銷毀），不料裁決所回復「無權責」轉往交通部，交通部也回復「依法條銷毀，不算侵害財產」，最後更拒答「裝死」，他只能眼睜睜看著超跑變成廢鐵。

原男指出，他在2014至2016行政訴訟2年多期間，不斷向裁決所提出覆議，對方也有答辯，但裁決所僅為執行單位，交通部才有裁量權，裁決所又沒主動協同交通部處理，就這樣2年多的公文往返全都「白搭」，原男痛批交通部及裁決所「以拖待變」，讓藍寶堅尼就這樣被銷毀。

交通裁決所代理人表示，原男當時請求暫時處分的聲請，皆有回覆「非受理單位，轉往交通部」；而交通部的律師則表示，被告後才知道這件事，請原男就指控的部分提出證據，他們才能做出答辯。

原男於庭外受訪表示，道路交通管理處罰條例第12條，指車輛未請領牌照，必須取得安全審驗合格證明後才能行駛，否則就要沒入，但進口車剛落地，不會有安全證明，明明進口時已課了奢侈稅，財產權卻要依附在「安全審驗合格證明」上，讓他痛批，「全世界沒有這樣的事」，且交通部立法原意是為了取締大型重機、拼裝車，卻因此牽連進口車，又給不出解釋，最後因忘了花個幾百塊去請臨時牌照，導致價值1500萬的超跑變廢鐵，此處分已嚴重違反比例原則。

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