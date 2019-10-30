世界飛安高峰會11月台北登場　王國材證實：中港澳全沒報名

▲世界飛安高峰會11月將在台北舉行，交通部政次王國材去年率團西雅圖，邀各國參與。（圖／航發會提供）

記者賴文萱／台北報導

2019世界飛安高峰會11月4日至6日首度在台舉辦，是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會，不過，如今卻傳出中國大陸抵制出席的消息。交通部政務次長兼航發會董事長王國材證實，中國、港澳沒有直接報名，明（31）日下午2點將開記者會說明。

今年世界飛安高峰會將在台灣舉行，去年王國材組成台灣代表團赴西雅圖接棒，當時也向各國喊話，台灣有濃厚的人情味與迷人的風土民情，歡迎全世界飛安專家、學者、航空產業相關人員，到台灣參加會議。不過，因為政治因素影響，他今天證實，截至目前中、港、澳沒有單位直接報名，僅有來自外國報名的2名中國人，一位代表波音，另一位代表GE，另外，來自國外的民間公司則也有2名香港人。

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▲王國材說，世界飛安高峰會將首度在台灣舉辦，期待與全球航空界精英，共同研討重要飛安課題。（圖／航發會提供）

去年航發會預估，這次會議預期將有來自50個國家，逾400名國際飛安專家來台參加會議，會是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會。

世界飛安基金會於每年第四季舉辦世界飛安高峰會，至今有71年，為全世界最盛大的飛安會議之一。明年的會議仍以強化飛安為主軸，討論的議題涵蓋安全、人員訓練、管理策略、實用方案到人為因素等，屆時將有國際飛安專家發表演說，並與官方、國籍航空飛安主管探討飛安議題，力求提升飛安與促進國際交流。