郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

▲郭台銘5日瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘不甘母親遭到臉書網友「李英德」散布「死亡假消息」，5日上午11時30分親赴刑事局針對另名李姓網友提出告訴。郭台銘沉痛表示，「你可以詛咒我被車撞死，但是任何人，都不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人民可以做到不受網路霸凌？」警方表示，臉書「李英德」帳號創立4年多，卻從2019年10月20日才首度發文，內容幾乎都是一面倒攻擊抹黑郭台銘的文章。

郭台銘日前才因郭母假死訊憤而提告200名網友，但日前一名李姓網友仍持續在網路上散布假消息，經郭辦提醒後，仍充滿挑釁意外回應「要告就來告！」郭台銘也因此決定不忍了，今再度前往刑事局針對該名李姓網友提出告訴。人民、擴大網路霸凌歪風，人民如何能有免於恐懼的自由？」

▲李姓網友在臉書自介是專業郭黑。（圖／記者張君豪翻攝）

郭台銘今天上午11點30分抵達刑事局，簡短向現場媒體說明後，直接步入刑事局內搭電梯直赴偵九大隊報案，刑事局方面則派出偵九大隊第三對隊長邱承迪，邱也是日前郭辦永齡基金會副執行長兼發言人蔡沁瑜提告網友案件的承辦人，刑事局初判兩案都是不理性網友所為，內容前後有連續性和雷同之處，經整理所有網友觸法言論後調查偵辦。

對此受理郭台銘報案的刑事局偵九大隊第三隊約在中午12點30左右，完成郭台銘的提告筆錄製作，警方表示郭台銘對這名陸續留言製造郭台銘家人假死訊、詛咒郭董及身邊幕僚家人等惡劣嚴刑，總共針對留言提出「恐嚇」「妨害名譽」兩項刑事告訴。

警方私下表示，根據初步分析，這名李姓網友的臉書帳號創立在2015年，但直到2019年10月才開始有PO文動作。他在自己臉書帳號介紹：「本人是專業郭黑，本人只黑郭不粉任何人。」

警方分析這名李姓網友帳號，發現他創立帳號4年多，卻從2019年10月20日才首度發文，內容幾乎都是一面倒攻擊抹黑郭台銘的文章；李姓網友甚至透過臉書PO文自我介紹，「我之所以痛恨郭台銘的原因，就是當年富士康13個人因為血汗工廠奴工跳樓自殺後，郭台銘說了一句話…。」

警方指出，李姓網友的貼文內容、撰文語法比較相類對岸人士，雖然他臉書聲稱極力反共，但撰文語法仍會使用對岸用語，懷疑李姓網友有對岸身分、或者來自對岸、國外地區，警方獲報後會積極調閱偵相關資料，希望能盡速找到這名專業郭黑網友到案說明。

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