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造謠郭台銘母心臟病過世　蔡沁瑜指名李姓網友：歡迎現身直球對決

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記者張君豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘不甘母親遭到臉書網友「李英德」散布「死亡假消息」，今（5日）上午11時30分二度走入刑事局針對另名李姓網友提出告訴。郭台銘沉痛表示，「你可以詛咒我被車撞死，但是任何人，都不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人民可以做到不受網路霸凌？」

▲郭台銘與永齡基金會赴發言人蔡沁瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

▲郭台銘與永齡基金會赴發言人蔡沁瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

▲郭台銘與永齡基金會赴發言人蔡沁瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

▲郭台銘怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

郭台銘日前才因郭母假死訊憤而提告200名網友，但日前一名李姓網友仍持續在網路上散布假消息，經郭辦提醒後，仍充滿挑釁意外回應「要告就來告！」郭台銘也因此決定不忍了，今再度前往刑事局針對該名李姓網友提出告訴。

「這是極惡毒的行為！誰沒有母親？」郭台銘表示，母親是他最大的支柱，「你可以詛咒我被車撞死，但任何人都不能詛咒我母親，因為沒有她，就沒有今天的我。我熱愛的中華民國，是個民主自由的國度，沒有人會因為彼此立場不同就遭受辱罵，如果今天國民兩黨執政都坐視不管，任由支持者激化對立、分化人民、擴大網路霸凌歪風，人民如何能有免於恐懼的自由？」

郭台銘今天上午11點30分抵達刑事局，簡短向現場媒體說明後，直接步入刑事局內搭電梯直赴偵九大隊報案，刑事局方面則派出偵九大隊第三對隊長邱承迪，邱也是日前郭辦永齡基金會副執行長兼發言人蔡沁瑜提告網友案件的承辦人，刑事局初判兩案都是不理性網友所為，內容前後有連續性和雷同之處，將整併所有網友觸法言論後調查偵辦。

郭台銘進入刑事局報案後，永齡基金會執行長劉宥彤繼續受訪指出，「如果連郭董都遭受網友恐嚇霸凌、請問中華民國一般民眾誰能夠保護自己的言論自由？」劉宥彤和蔡沁瑜拿著事先準備好、蒐集特定網友恐嚇、造謠言論看板表示：董事長郭台銘雖然退選，仍頻遭網友抹黑。

她們指出，從造謠郭台銘母親心臟病發身亡，到郭台銘在大陸事業體積欠上兆債務，蔡沁瑜現場直接嗆聲李姓網友，希望理性討論：「不要好好的人不當去當鬼」，她強調，如果對郭台銘、郭陣營有意見：「歡迎現身面對面討論、我們歡迎直球對決！」

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