太陽花學運民眾爆血　判警要國賠100多萬！　退警總會長耿繼文怒：上街抗議

▲退警總會長耿繼文11月12日將率眾到台北地院前抗議。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

2014年「太陽花」學運學生強佔立法院、行政院，日前法院判台北市警方強制力驅離需負責國賠100多萬元、讓曾因警察年金改革不公、上街抗爭的退警再度動怒，退警協會認為法院以政治意識形態論斷這起司法案件「佔據機關的無罪、執行公務的判賠」根本是非不分，退警協會11月12日串連上街，計畫到台北地方法院前抗議！堅持捍衛警察尊嚴。

五年前太陽花學運獲得不少民眾支持，後來抗爭民眾從立法院轉往行政院，當晚在警方驅離時爆流血衝突，事後前台聯黨立委周倪安等人向台北市政府、北市警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院10月30日判台北市警察局需賠周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額111萬元。

曾任警政署督察組長、現任中華民國退休警察人員協會總會總會長的耿繼文表示：這種判決太離譜，不只警察不服、有是非觀念的國人也不服，退警步盟漠視政治糟蹋警察，強調當天除了遊行訴求外，退警屆時也將呼應內政部長徐國勇日前「口罩說」言論，將戴口罩現身抗議，並強調若有成員抗爭受傷，就比照太陽花學運判例聲請國賠。

警界指出，民進黨執政後，原本想放寬集會遊行現行規定，但因年金改革議題，導致退休軍警消不斷上街，甚至採取激烈手段抗爭，讓政府對聚眾活動態度漸趨保守，加上這次太陽花學運判賠衝擊到警察執法標準和工作士氣，當天遊行如執法將會是一大難題。

耿繼文在退警協會發文認為，當年太陽花學運抗議者霸佔行政院並破壞官署設施，甚至入侵辦公室導致現場200多名警員受傷，如今法院判決卻變成，依規定值勤的警察須賠償受傷群眾，但違法入侵官署的抗議者不需被追訴賠償，執法不如違法，根本是非不分，踐踏警察執法尊嚴。

耿繼文認為，警察不論在職或退休、一輩子都是警察，退警協會號召群眾12日下午2點上街抗議，目的是為了維護警察尊嚴，否則警察永遠被人看不起。退警總會號召群眾12日下午2點集合，要求參加者攜帶國旗、隊旗、會旗，也呼籲成員上街抗議、要避免執政當局栽贓嫁禍。

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