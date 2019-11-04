36刀刺死熟睡前夫及獨生女兒　印尼婦「面露詭笑不後悔」判刑28年

▲王女刺死前夫及女兒後，渾身是血到警局自首。（圖／ETtoday資料翻攝照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化40歲印尼籍王婦與41歲吳姓前夫離婚3次後仍同住一屋簷下，去年12月間，王婦竟趁對方熟睡持水果刀殺害後，再「順便下手」將親身女兒刺到沒呼吸心跳，渾身是血徒步到派出所自首，彰化地院審酌，王女手段凶殘，與夫家關係惡性循環，依殺人等罪判有期徒刑28年，褫奪公權10年，可上訴。

據判決書內容指出，王女原有一印尼籍男友，因有賭博習慣，家中反對兩人來往，一氣之下離家出走，以外籍移工身分來台打工，工作8個月後因態度懶散，常在外逗留聊天遭雇主威脅遣返，因此逃離雇主家中，求助於婚姻仲介，進而結識吳男，認識一週後兩人結婚，兩人共同育有1 女，一家與公婆同住。婚後，王女在自家家族企業中工作，隨後於汽車旅館擔任清潔工，每月薪水約2萬元。

▲王女刺死前夫及女兒後，渾身是血徒步到警局自首。（圖／ETtoday資料翻攝照）

王女2002年與吳男結婚後，因想寄錢回印尼娘家貼補家用，便到夫家經營的汽車旅館工作，從事房務清潔，但她懷疑丈夫與同事有染，夫妻經常爭吵，雖曾在家人陪同下到醫院就醫，但王女認為自己只是失眠問題，未持續服藥，但因為工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等方面與丈夫吳男經常發生爭執。

去年11月間，王女先到大賣場買了一把水果刀藏在三樓房間抽屜，12月7日凌晨兩人爭執後，她持刀往睡夢中的吳男腹部、胸部猛刺，吳男驚醒負傷想逃往2樓向父母求救，王女還追上對吳男後背共砍了19刀，她又想到15歲的女兒偏愛父親，不聽自己的管教，便又持刀進到女兒房內朝睡夢中的女兒胸部、腹部捅刺17刀，2人送醫急救都因為傷重不治。

▲吳男送醫傷重不治。（圖／ETtoday資料翻攝照）

王女自首後，一直待在溪湖警分局偵查室接受偵查，據了解，王女對自己的殺親行徑，都說「不會後悔」，甚至對獨生女兒老是護著爸爸，長期以來感到非常不滿，同時擔心殺死前夫要入獄服刑，可憐的是沒人照顧女兒，因此才會順便殺掉，甚至露出詭異笑容，讓員警感到非常不可思議。

而吳男父母親目睹人倫悲劇，被害家屬具狀陳述，吳家對王女關心照顧，她卻不知感激，把小事、摩擦無限放大，甚至殺害前夫及親身女兒，人神共憤，希望王女被判死，更擔心若未被判死，將來出獄可能再犯，擔心性命安全堪憂，日夜活在恐懼中。

▲王女在吳姓前夫住家刺死前夫及女兒。（圖／ETtoday資料照）

法官考量王女固然可惡、凶殘，但與吳男認識不到一周就結婚，加上異國婚姻雙方語言、文化背景、社會傳統不同，須付出更多努力融合，但雙方沒有這樣的認知，王女隻身在台婚姻受挫不易宣洩，又經鑑定認知功能有邊緣障礙，夫家雖無惡意對待，但未獲控制的精神問題因工作、生活與人際種種壓力讓雙方關係惡性循環，導致無法轉圜的結果，殺害吳男部分依法處有期徒刑15年，又犯成年人故意對少年犯殺人罪，處有期徒刑20年，應執行有期徒刑28年，褫奪公權10年。

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