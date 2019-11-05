前女友要嫁人！渣男秒把「過往激情」上傳色情網站...挨告哭窮：我付不起

▲楊男聽聞前女友有論及婚嫁的對象，竟在色情網站上傳過往的激情影片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名楊姓男子得知前女友小乃（化名）有論及婚嫁的交往對象之後，竟然在各大色情網站上散布2人交往期間所拍攝的性愛影片，還揭露她的姓名、身分。小乃得知後氣炸，決定提告求償200萬元。法院判楊男須賠償小乃精神撫慰金50萬元。可上訴。

小乃主張，2人分手後，楊男得知自己有了論及婚嫁的交往對象，竟從2018年2月起，將交往期間所拍攝的不雅影片散布在各大色情網上，還將小乃的生活照剪輯入影片內，並標註文字。小乃得知後氣炸，提起損害賠償告訴，怒控楊男侵犯隱私、名譽權，向對方求償200萬元精神撫慰金。

楊男事後坦承犯案，但他不斷哭窮，直說自己經營麵攤的營業額為負數，且目前已經停業，收入不足以支付賠償金，還要撫養幼子，最多只能賠償10萬元。

法院認為，楊男明知網路散布速度快、範圍廣，且遭第三人下載重製的機率極高，難以完全回收，曾稱「有些網站我沒有權限刪文，所以沒有刪除」，顯見小乃隱私權受侵害的狀態仍持續存在，判他應賠償小乃精神撫慰金50萬元。可上訴。

越想越不對勁！

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