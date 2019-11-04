快訊／郭台銘母親暴斃是「假消息」　郭辦：極度惡劣一定提告！

▲左起為郭台銘夫人曾馨瑩、母親初永真與郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前遭到誹謗、謾罵，甚至連郭台銘母親都受到波及，使郭台銘幕僚10月31日怒向200名網友提告。然而，已在被告名單當中的李姓網友4日又再度散播郭台銘母親死亡的訊息。對此，郭辦發表聲明表示，該網友已多次在郭台銘及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇，「郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治」、「針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛」。

李姓網友4日晚間在郭台銘辦公室發言人吳怡萱的臉書粉絲專頁留言稱，「據可靠消息，郭台銘的母親初永真女士剛剛在醫院搶救無效死亡，據相關人士爆料，初永真女士因為反對郭台銘選總統，但是郭台銘不聽話執意要參選，以及初永真女士是忠貞的國民黨黨員眼看著兒子分裂國民黨，把國民黨的一手好牌因為果凍之亂變成爛牌，而被氣死。據說是氣出了心臟病暴斃而亡。」

針對李姓網友的言論，吳怡萱立刻回覆「你的言論已經涉及恐嚇及公然侮辱，我們已經蒐證，勸你最好趕快自行刪除留言。」、「想收到傳票我們很樂意加一被告」。然而李姓網友卻直言「歡迎提告！」

郭台銘辦公室也發表聲明表示，關於媒體詢問郭台銘母親身體狀況，一切安好，感謝大家關心。事件出於一網友署名李英德（可能是假名），在執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世之假消息，此人已多次在郭台銘先生及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇相關人等，此人已在先前向警方告發之名單中，但他不知收斂，開始散佈更惡劣之假消息，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉，有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，「郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。」

聲明指出，關於有不理性的民眾在網路發表郭台銘先生之母搶救無效死亡訊息，「本辦嚴正澄清這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘先生，本辦針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。」

▼李姓網友再亂傳郭台銘母親死訊。（圖／翻攝自吳怡萱臉書粉專）

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