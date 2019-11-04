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假扮警察白嫖重判定讞　男大生又和女友「仙人跳」洗劫富少74萬

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▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲何姓男大生要女友假裝吵架後去找富家子喝酒解悶，再趁機仙人跳強盜財物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北何姓男大生2017年間認識1名富家子，何男認為對方好欺負，要自己的大陸籍女朋友假裝吵架，去找富家子喝酒解悶，再找廖姓男子前往恐嚇：「竟然跟人家的女朋友搞上」，富家子驚慌失措下，陸續交出提款卡、還陪著廖男、何男去郵局提錢，總計被洗劫74萬元，台北地檢署4日依加重強盜罪起訴廖、何以及何的大陸籍女友等3人。

何男因為在2018年初，和當時還在念大學的廖男聯手，透過網路找到從事性交易的女子後相約交易，再佯稱警察臨檢，恐嚇被害女子交出財物，甚至性侵得逞，最高法院已經依加重強盜、強制性交等罪，判何男20年徒刑、廖男15年定讞。

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲何男找女友對富家子仙人跳強盜74萬元得逞。（示意圖／pakutaso）

檢警另外追查發現，何男和來台求學的大陸籍喬姓女友交往期間，認識一名蔣姓男子，何男見蔣男家境不錯，2017年11月間，由喬女佯裝與何男吵架，約蔣男出去喝酒解悶，兩人不勝酒力，入住信義區一間飯店，但進房沒多久，喬女說肚子餓，跑去外面吃宵夜。

其實喬女是趁機把飯店房卡交給一旁埋伏等待的廖男，等喬女和富家子回房後，廖男和何男先後闖入恐嚇：「你竟然與人家的女友搞上！」富家子嚇到不敢反抗，讓廖男捆上膠帶後，交出提款卡及密碼。

何男拿著卡片去領了14萬元，富家子又回家去拿了存摺去臨櫃領取60萬元交給何男等人，事後才報警提告，檢察官認定何男和喬姓女友、廖男都是強盜共犯，雖喬女已經離開台灣，仍將3人依共犯加重強盜罪起訴。

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