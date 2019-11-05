一顆紅龜粿打敗空姐登封面！華航2020年月曆出爐　6張內頁搶先看

▲有別於過去常以空姐、空少為主角，華航2020年月曆封面是「一顆紅龜粿」。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

每年年底航空公司推出的月曆總讓不少人期待，不過，2020年華航月曆沒有過去常見的亮麗空姐、空少主角，封面僅以一顆紅龜粿，象徵華航創業60周年。每月的主題則是精選台灣各地美景，包含孔廟、老梅石槽、龜山島等都入鏡。

華航歷年月曆有過以世界風景、知名畫作、飛機客艙或是空地勤員工人物攝影為主題，今年適逢開航一甲子，2020年則以台灣紅象徵幸福吉祥。

請繼續往下閱讀...

華航表示，這次以「中華航空來自台灣」為發想，「台灣今彩 華航年華」為設計主題，展現台灣各地美景多種樣貌風情。其中，月曆封面以台灣財子壽印痕的紅龜粿，傳遞給旅客真誠的祝福，華航表示，「紅」龜粿也象徵創業60周年不忘初衷的熱情及下一個60年的印璽承諾。

▲華航2020年月曆搶先看，1、2月為孔廟風景照。（圖／華航提供）

2020年「台灣今彩 華航年華」月曆每月特色

1、2月：

適逢過年佳節延續封面的「紅」，以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質及華航初心的真摯

▲3、4月風景照為台灣八大私密景點的老梅石槽。（圖／華航提供）

3、4月：

春天時節的「翠」，以票選為台灣八大私密景點的老梅石槽代表台灣盎然的春意與華航茁壯的精神

▲5、6月以龜山島為主角。（圖／華航提供）

5、6月：

適逢春夏交織的「青」，以特色外型的龜山島代表台灣自然的生態並展現華航年輕的活力

▲7、8月展現二寮日出絕美景色。（圖／華航提供）

7、8月：

炙熱夏日的「金」，以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出代表台灣宏偉的曙光，華航亮麗的啟程

▲9、10月以喻有台灣守護神之稱的霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷。（圖／華航提供）

9、10月：

初秋的「黃」，以喻有台灣守護神之稱的霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷，華航獻上最誠摯的平安祝福

▲11、12月展現台灣鹽田的靜謐優美。（圖／華航提供）

11、12月：

進入冬季的「紫」，以台灣三十六個秘境之一的瓦盤鹽田代表台灣鹽田的靜謐優美，搭乘華航每一趟旅途皆舒適無比。