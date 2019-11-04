公審買牛排被惡整「番茄醬加爆」　店家曝訂單紀錄：客人說加越多越好

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名李姓男子日前在網路投訴，他透過外送App叫牛排外送，註明番茄醬越多越好，結果送來卻是滿滿番茄醬，飯盒上還註明「夠多嗎，不夠下次再註明一下」，讓他覺得被員工嗆聲，。店家事後也在臉書表示，訂單確實有寫「醬越多越好」，可能是員工溝通問題，未來會加強訓練教育。

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▲飯盒上寫得字讓李男完全不能接受，「我有看錯嗎，吃個牛排也要被嗆。」（圖／翻攝爆料公社）

李男日前在臉書社團「爆料公社」PO文表示，他使用熊貓外送點牛排時，要求店家「多一些番茄醬」，但沒想到外送員將餐點送到後，打開一看卻是滿滿的番茄醬，完全看不到牛排肉跟麵條，飯盒上更寫著「夠多嗎，不夠下次再註明一下」，讓他完全不能接受，「我有看錯嗎，吃個牛排也要被嗆。」

文章分享後立刻引發網友熱烈討論，有人認為店家不對，「可以另外包番茄醬給客人，幹嘛要這樣寫」、「不要加那些字，倒是還好，加了就怪怪的」、「我也覺得有一點故意」。但也有部分網友認為，原PO自己註明要越多越好，怎麼又反過來PO文討拍，「何況到底要加多少，也沒有詳細說啊，誰知道你要得量。」

▲店家事後在臉書曝光當時的訂單，上面顯示「加番茄醬，越多越好。」（圖／翻攝自牛排店臉書）

店家後續曝光訂單並解釋，客人的餐點是一份蘑菇沙朗牛排，備註則寫「番茄醬加越多越好」，店員是怕加不夠才會寫字提醒，絕對沒有要嗆顧客的意思，沒想到會引發如此大的風波，未來會全部改用夾鏈袋裝醬料避免爭議，希望這一場風波就此落幕。

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