為期5天！上海進博會登場　展內銷售進口商品「可享免關稅」

▲上海進博會今日正式開幕。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）5至10日在上海國家會展中心舉辦，據悉，此屆首發的新產品、新技術將超過首屆。大陸財政部4日發出《關於第二屆中國國際進口博覽會展期內銷售》通知，公告內容顯示，在為期5天的展期內，部分銷售的進口展品將可享稅收優惠。

通知中指出，扣除禁止進口商品、瀕危動植物及其產品、規定不予減免稅的20種商品和汽車，第二屆進口博覽會展期內銷售的進口展品將免徵進口關稅，進口環節增值稅、消費稅按應納稅額的70%徵收。據悉，有35家參展企業的商品在規定銷售限額內享受上述稅收優惠政策，其他參展企業享受稅收優惠政策的銷售限額不超過2萬美元。

新華社報導，「產品」是本屆進博會亮點之一，有越來越多的最新科技和產品在此實現「全球首秀」，本次企業展設置科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等7個展區，展覽面積由過去的27萬平方米增至33萬平方米。

另外，東森自然美推出的「六大系列新品」也首次亮相進博會舞台，滿足不同年齡族群、不同肌膚問題的需求，此外，還提供「十大功能智能肌膚檢測儀」免費體驗，提供專業諮詢，響應進博會鎖定專業採購商的策展初衷。

▲東森自然美進博會產品發表會。（圖／東森自然美提供）

東森自然美執行長林燕玲在日前發布會上表示，自然美擴大研發投入後，採用鑽石級、諾貝爾級原料推出明星護膚品，未來，也將考量推出子系列等，進一步滿足大陸消費者多樣的需求，並藉由進博會平台，尋找電商等領域的通路合作夥伴。