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抨擊保護主義　習近平：中國堅持「拆牆」不「築牆」

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▲▼第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。進博會,習近平（圖／記者陳政錄攝）

▲第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

 記者陳政錄／上海報導

在中美貿易摩擦複雜化之下，中共總書記習近平今（5日）再度出席以「新時代 共享未來」為主題的第二屆中國國際進口博覽會。他在開幕式講話上，雖為明言指責美方，但多次抨擊保護主義、單邊主義，更強調中國堅持「拆牆」而不是「築牆」，且「我們是一個守信的國家，我們說出來的話都是要算數的。」

第二屆中國國際進口博覽會共有來自150多個國家和地區，超過3000家企業參展，均較去年提升，其中，64個國家參加國家展面積3萬平方公尺；企業展面積33萬平方公尺，包括裝備、消費、食品、健康、服務五大領域、七個展區。

▲▼上海進博會。（圖／CFP）

▲上海進博會。（圖／CFP）

其中，除了香港特首林鄭月娥出席進博會受矚目外，更首度有西方國家重要元首站台—法國總統馬克宏，並與希臘總理米佐塔基斯、牙買加總理霍爾尼斯、塞爾維亞總理布爾納比奇等一同參加進博會開幕式與相關活動。美國方面，雖未有高級代表前來，但參展企業家數192家較去年為多。

在上述背景和中美貿易摩擦持續下，習近平多次抨擊貿易保護主義，談話內容與美國總統川普政策相關，引發關注。習近平說，在首屆進口博覽會，「宣布了中國擴大對外開放的5方面舉措，對上海提出了3點進一步開放的要求。一年來，這些開放措施已經基本落實。」包括上海自貿試驗區臨港新片區設立、上海證券交易所設立科創板並試點註冊制等。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會開幕式，中共總書記習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。進博會,習近平（圖／記者陳政錄攝）

▲中共總書記習近平宣布進博會開幕並發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

習近平強調，「我們是一個守信的國家，我們說出來的話都是要算數的。」

面對世界經濟發展面臨的難題，習近平說，經濟全球化是歷史潮流。長江、尼羅河、亞馬遜河、多瑙河晝夜不息、奔騰向前，儘管有時會出現一些回頭浪，儘管也會遇到許多險灘暗礁，但大江大河奔騰向前的勢頭，這是誰也阻擋不了的。

他提出幾點倡議，包括共建開放合作的世界經濟。習近平說，當今世界，全球價值鏈、供應鏈深入發展，你中有我、我中有你，各國經濟融合是大勢所趨。距離近了，交往多了，難免會有磕磕碰碰。面對矛盾和摩擦，協商合作才是正道。我們應該堅持以開放求發展，深化交流合作，堅持「拉手」而不是「鬆手」，堅持「拆牆」而不是「築牆」，堅決反對保護主義、單邊主義，不斷削減貿易壁壘，推動全球價值鏈、供應鏈更加完善，共同培育市場需求。

習近平提到，全球應共建開放創新的世界經濟、共建開放共享的世界經濟，共同維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，促進貿易和投資自由化便利化。

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