曾是養豬大戶　里港莊士忠豬舍變溫室種辣椒…每公斤曾賣200元

▲屏東縣里港鄉農民莊士忠，口蹄疫後豬舍改成溫室種彩椒及辣椒，辣椒每公斤曾賣到200元紀錄 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾是養豬大戶的屏東縣里港鄉農民莊士忠，口蹄疫後豬舍改成溫室種彩椒及辣椒，也間種美濃瓜及小黃瓜，利用自動噴霧及內循環溫控系統，降低溫室溫度8-10度，在炎熱的夏季也能種出鮮豔優質的辣椒。

養豬超過20年的莊士忠說，賺的再多比不上一次口蹄疫的損失，離牧後用原有的3分多地豬舍改裝成種彩椒的溫室，除跟專家請益外，也和種苗公司合作試種新品種，以凹槽容器離地方式栽種，控制水份及養份。

去年開始改變種植方式，直接種在土裏，而種苗公司提供辣椒新品種，他剛好試種第一批，屏東夏季高溫多雨，長相不佳，這些環境劣勢，剛好在溫室栽種可以用來防雨，而高溫下，利用農糧署補助的自動噴霧及內循環溫控系統降溫8-10度，適合冬季生長的辣椒，在這種比較涼冷的環境下生長，加上適當肥培管理，辣椒色澤鮮艷，口感甜美，以木醋液及甲殼素施噴，降低病蟲害發生，克服氣候障礙，可以連兩年採收。

莊士忠指出，7月中種的辣椒，10月中陸續採收，平均一週採收2-3次，每次上千斤左右，由於色澤鮮豔辣度適中，以供應餐廳及特定通路為主，曾送到市場拍賣創下每公斤200元高價，申請到QR Code，提供可追溯的食材，保障消費者食用安全。

從養豬事業跌倒，從種彩椒、辣椒爬起，莊士忠不認輸的態度，連還在唸高中的兒子也效法唸農校，將來繼承衣缽。他說，現在種田要聰明種，如何克服氣候改變方式，才能創造利潤。