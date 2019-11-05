結婚生育率下降！「黃金單身族」分2類　專家建議依靠失扶：用保險照顧自己

▲該如何照顧自己而擁有充足的保障？是每位民眾必須思考的課題之一。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

電商活動「雙十一光棍節」延燒造就單身經濟，壽險業者觀察，台灣人結婚率和生育率持續下降，單身者也確實越來越多；但年輕人若不願結婚生子，就得思考獨身終老以及如何從容面對失能問題，因此建議民眾在年輕時就得根據預算，提早作好保障規劃。

據內政統計通報，2018年結婚對數僅13.5萬對新人，是近9年來新低，總生育率持續下降至1.06。另據行政院主計總處2018年人力運用調查報告，受僱就業者每月工作收入統計顯示，25歲至39歲適合婚孕年齡層中，高達125萬人月薪低於3萬元，成為年輕人不婚不生的主要原因。

根據全球人壽大數據團隊觀察目前單身新保戶投保現況發現，超過一半以上已投保「終身失能扶助險」，其次為「定期失能扶助險附約」，顯見單身族群大多有轉移失能風險保障意識，惟受限於預算而有差異。

全球人壽建議，因經濟問題選擇不婚的「單身青貧族」及有經濟能力、享受單身自由的「單身貴族」，可分別透過「定期失能扶助險附約」、「終身失能扶助險」趁早為自己安排失能保障規劃，不用擔心單獨面對失能。

▲做好保障之前，要先衡量自己的經濟狀況。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

單身青貧族：定期失能扶助險附約，補足工作期間風險

全球人壽表示，因低薪而不婚的「單身青貧族」，即使獨自一人也必須面對自己變老或失能的那一天，最好趁年輕體況佳的時候，為自己安排好醫療及失能保障。若「單身青貧族」預算有限，可先考慮以「定期失能扶助險附約」入門，以有限預算補足失能保障，不致造成經濟壓力。

以全球人壽的「失扶好照專案」為例，可選擇全球人壽現有的多款特定主約，搭配「全球人壽失扶65定期健康保險附約」或「全球人壽失扶85定期健康保險附約」，前者較適合預算不足者，可先將工作期間的失能風險給補足，保費較低；後者則涵蓋到高齡失能風險，保費較前者高一些。

全球人壽表示，這兩款保單皆提供重大失能生活扶助保險金、無重大理賠紀錄增額保險金；若在繳費期間因意外或疾病導致1至6級失能時，不分失能程度給付相同金額，也可豁免續期保險費，且保障期間持續有效。

▲失能是長期的花費，必須提早作好保障。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

單身貴族：終身失能扶助險，兩段式加碼戰勝失能馬拉松

「單身貴族」可考慮「終身失能扶助險」。全球人壽表示，「終身失能扶助險」一般有兩種設計，包括有身故或滿期生存時還本的「全球人壽失扶好照終身保險」（H版），以及純健康險保障的「全球人壽失扶好照終身健康保險」（G版），只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可申請理賠。

因意外或疾病造成的1至11級失能，將依據保險金額的3倍給付一次性失能慰問保險金，及時奧援，不致頓失經濟依靠；若是1至6級失能，首年則依據保險金額的24倍給付一筆重大失能生活扶助保險金，且第2年度起若生存還可每月領取重大失能生活扶助保險金，作為每月照顧服務費用的財務來源，惟給付不超過本契約滿期日的前一日，且累計給付的重大失能生活扶助保險金最高以保險金額的600倍為限。此外，繳費期間1至6級失能還可豁免續期保費。

而「全球人壽失扶好照終身保險」（H版）除了融入上述「全球人壽失扶好照終身健康保險」（G版）的所有特色特點外，並提供身故／喪葬費用保險金及祝壽保險金，讓保費「有去有回」，終身照護最全面。

▲單身者也要根據醫療需求，提早準備失能照顧的保障。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

全球人壽表示，為了戰勝失能「馬拉松」，保單設計「重大失能生活扶助保險金」依重大失能給付保單年度加倍給付，分為兩段式加碼。若為1至6級失能，給付第11年起至第20年加碼15%、第21年起再加碼10%，非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。

內容也指出，若在繳費期間未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後保障全面加倍20%，也就是說，除了原本失能慰問保險金或重大失能生活扶助保險金外，還可領取無重大理賠紀錄增額保險金。

全球人壽提醒，不管是哪種單身族，都應該趁年輕體況好，及早投保失能扶助險，對抗因疾病或意外導致失能的經濟風險，也是一種對自己及家人的負責。