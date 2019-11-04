安徽動物園黑猩猩「狂放吸菸」　員工：遊客給的，牠吸一支不會就怎麼樣！

▲安徽省合肥野生動物園猩猩被拍到抽菸。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

本報訊

近日，安徽省合肥野生動物園繼有黑猩猩「越獄」後，又被人發現園內有黑猩猩抽煙。工作人員表示「牠吸一支煙不會就怎麼樣的」，不過有不少網民批評動物園的管理手法。

根據影片，可見到合肥野生動物園內一隻黑猩猩如人類般抽煙，狀似非常享受。合肥野生動物園的工作人員表示，偶爾遊客會遞煙給黑猩猩，黑猩猩很聰明就檢起來學人們抽煙，「牠吸一支煙不會就怎麼樣的，那一個人都吸幾十年的煙，他有甚麼嗎」。

工作人員又稱，動物園一天裏有幾萬個遊客，工作人員只有百多個，不可能每個遊客都盯著，又指動物園的門票價格便宜，只需35元（人民幣，下同），所以遊客質素不能跟那些門票需幾百元的地方相比。

工作人員又表示，抽煙的黑猩猩跟早前「越獄」的黑猩猩不是同一隻。據早前報道，這家動物園在7月中有一隻黑猩猩由黑猩猩館裏逃脱出來，人獸雙方一度出現「對峙」，威脅遊客安全，其後工作人員用麻醉槍擊中黑猩猩，並待其陷入昏睡後轉移回黑猩猩館內。

▲這家動物園在7月中有一隻黑猩猩由黑猩猩館裏逃脱出來，人獸雙方一度出現「對峙」，威脅遊客安全。

網民熱議：

「抓到一個罰款一千五千，就沒人再遞煙了。你不管不罰，當然就有人作惡了。」

「用錢區分素質，那這工作人員什麼素質。」

「是疏於管理，還狡辯。」

「動作還很熟練，誰給點的火？」

「學飛機，不准帶火機進動物園就行了。」

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【本文獲《香港01》授權轉載。】

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