「雙11」大戰開打！超商咖啡限量下殺49折、指定商品買11送11再加1

▲ 電商年度盛事「雙11」購物節即將到來，超商今年也加入戰局。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／綜合報導

電商年度盛事「雙11」購物節即將到來！今年超商也加入戰局，紛紛祭出超殺優惠，包括小7自1日起連續19天每日凌晨12時、上午11時都有夢幻用品5折限量搶，全家咖啡打出5折優惠，OK、萊爾富則在雲端會員推出現煮咖啡49折限量1111組、指定商品買11送11加1，買到就是賺到。

▲小7雙11優惠。



●7-ELEVEN

迎戰雙11！小7今年整合實體門市、ibon mart統一超商線上購物中心，祭出連續19天（11月1日至11月19日）超殺優惠。其中，特別精選台、日、美超人氣條棒狀零食糖果等商品，以「11、55、88、99、111」等特殊價格吸引目光，CITY CAFE部分，11月11日至11月13日現萃茶熱青茶、熱紅茶任選5杯111元LINE好友優惠、11月6日至11月19日小7APP也推出現萃茶、珍珠抽抽樂活動，最低2杯1元，還有第2杯1折、49折、69折、79折優惠，每抽都有獎。

ibon mart雙11優惠有11月5日至6日、15日至16日全站滿$1100結帳「88折」；11月10日至12日免費領取「全站$1111現折金大禮包」；11月10日至12日單筆滿$1111享OPENPOINT點數狂飆「11倍」送等。19天優惠期間，天天凌晨12點還有必搶「夢幻爆品」，包括星巴克VIA、CASIO手錶、行李箱等商品，都將有驚喜一日價優惠；上午11時則是「神級逸品」，包括Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇、Switch主機+遊戲同捆組等多項商品限量搶5折超殺優惠價。

▲全家雙11咖啡下殺5折 。



●全家便利超商

雙11購物節倒數，全家今年擬定會員APP商品預售、旗下電商全家行動購，雙平台優惠策略迎戰。其中，會員APP商品預售自11月6日起至11月12日，百樣熱銷商品下殺5折、鮮食買2送1等優惠，消費者只要使用My FamiPay線上支付就可購買。此次會員APP商品預售推出品項中，鮮食部份佔比約3成，買2送1（約67折），無論是早、午、晚餐都可以便宜吃，Let’s Café也有多項咖啡打出5折優惠。另還有飲料、泡麵、零食、生活保健用品等都有5折起優惠。

而為慶祝雙11購物節盛事，全家行動購也將在11月6日至11月11日加碼推出限時限量整點閃購，逾60種商品最低下殺2.6折起，還特別精選近300支商品，類別包括團購夯品、冷凍美食最低享4.8折優惠。活動期間更加碼全館消費滿111元免運、單筆消費滿1111元抽111萬旅遊金（每位111,000元，抽10名）、單筆消費滿1111元贈中熱拿1杯（限贈1次）、首購單筆滿999元加贈5杯中熱拿。

▲OK雲端商城11月9日至11月12日4天限量1111組，單筆購買11杯即享49折優惠。



●OKmart

雙11瞄準上班族、學生，OK超商打出全台門市飲料省很大活動，即日起至11月11日，指定飲品（同品項）加10元就多1件，包括Cheers氣泡水系列、味丹多喝水與茶類等都享折扣，另雲端商城OKmall也推出現煮咖啡（美式、拿鐵）全品項，單筆購買11杯即享49折優惠，11月9日至11月12日4天限量1111組，售完為止。

●萊爾富

歡慶雙11！萊爾富即日起至11月11日推出雲端超商APP「12款指定商品買11送11加1」，Hi Café 咖啡系列也在其中，另飲品類、麵包類、鮮食類、冰品類、點心零嘴、泡麵罐頭到生活清潔與日用品等最低48折起，就是要提供消費者更划算的購物選擇。

萊爾富串聯線上、線下推出「雙十一購物節」限定優惠活動，包括會員APP有限量「CASIO手錶Hi點加價購」優惠，只要使用500 Hi點玩轉盤遊戲1次，或於門市單筆消費滿100元，即享免費抽獎機會1次，最高有機會抽中價值5萬元的「1,000萬萊爾富Hi點」好禮。11月11當天，「Hi-Life VIP」會員APP也加碼推出2款經典CASIO手錶（市價2,500元），限量20支，會員只要憑1,111 Hi點加1,400元，即可進行預購兌換。

另「萊爾富雲端超商 Pickup店」也推出「瘋狂雙11 天天5折起」雙11同慶活動，即日起至11月13日，Hi Café指定品項與多項茶飲組合，每日限定下殺5折起，11月14日至11月30日更加碼推出「每日爆殺一品」，及店內消費滿300送50點樂天點數。而「樂天Pickup」雙11活動頁還有「整點特賣」活動，於11月3日13時推出Hi Cafe大杯熱／冰美式咖啡20杯下殺51折、11月9日13時Hi Cafe大杯熱卡布奇諾20杯下殺5折、11月11日11時Hi Cafe大杯熱／冰拿鐵咖啡20杯下殺55折優惠。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。