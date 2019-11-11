快訊／天貓雙11成交額「1分36秒」衝破100億！比去年紀錄快29秒

▲天貓雙11今年以「願望11實現」為主題。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／杭州報導

阿里巴巴「天貓雙11全球購物節」11日凌晨0時正式開跑，才過1分36秒，成交額（GMV）就已經衝破100億元人民幣（約434億元新台幣）。據了解，2018年達到此一成績花了2分05秒，2017年花費3分01秒，2016年花費6分58秒，2015年花費12分28秒，2014年花費38分鐘，2013年耗時近6小時。

今年是天貓第十一個「雙11」，以「願望11實現」為主題，並強打「進口牌」，共有來自全球78個國家地區、超過2.2萬個國際品牌、62萬件進口商品參與，看中的就是中國大陸消費者對進口商品日益增長的需求，也顯示中國大陸「擴大進口」的風潮已吹入電商界。

根據統計，天貓國際進口商品成交按年增長40%，其中數碼家電、家居、寵物三項產品類別的成交，按年增長分別達到286.8%、161.9%及111.1%。一直以來廣受歡迎的美妝、保健及食品類別增長依舊強勁，維持90%以上的按年增幅。

此外，阿里巴巴集團董事局主席張勇6日也在上海「中國國際進口博覽會」表示，阿里巴巴去年在進博會定下5年進口2000億美元（約1.4萬億元人民幣）、覆蓋超過120個國家和地區的目標，至今已經超額完成首年目標的123%。