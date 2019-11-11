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雙11買氣發飆！蝦皮購物結帳卡超久　網友無奈整個滅火

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▲▼雙11,1111,蝦皮購物。（圖／翻攝自蝦皮購物）
▲雙11正式起跑後，蝦皮購物被網友發現網站一度不穩，結帳也超卡。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者萬玟伶／台北報導

網購年度盛事「雙11」今天正式展開，各家電商平台再次祭出有時間限定的加碼回饋優惠及下殺爆品，不少人就等著這一刻準備大買特買，但凌晨00：00才一過，蝦皮購物疑似下單人數過多，導致不少人準備刷卡時發現網站超卡，也有人上線後發現網站直接掛點，讓網友直呼無奈。

每年雙11是網購零售電商下半年的最大檔活動，今年的討論熱度甚至超越往年百貨週年慶，各家電商也延長雙11戰線，從10月底開始就展開一連串暖慶活動，雙11前夕更是推出多種加碼回饋和限量爆品。今年Ptt（批踢踢）的「省錢版」也超越平日熱門的「八卦版」，一躍成為最熱門，讓網友笑說「一年唯一一天稱霸」。不過，雙11買氣雖然熱，但若是購物網站流量瞬間爆增，導致伺服器挺不住，瀏覽或結帳卡卡，往往就會讓人一秒滅火。

今年蝦皮購物在雙11午夜祭出超多爆品優惠，但有網友發現，網站在接近11/11前1、2個小時就出現不穩跡象。雙11開賣後，就算已經預先把商品放入購物車、準備一秒清空，進入支付流程後，選用信用卡支付卻卡超久。

同樣的事件也發生在momo購物網。去年在雙11開跑後，網站就當了20分鐘、網友登入又被踢出的momo購物網，這次也為核心與網路進行一系列的升級，但網友進到結帳步驟，還是發現無法順利結帳，直呼崩潰。PChome針對JCB卡友推出的限時滿額活動，也被網友發現一度無法登錄，無奈表示「不等了，看後續有沒有補償方案。」

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