走出自己的一片天！台東旅宿業向外取經　參訪台南3特色民宿

▲為獎勵積極參與旅服系列課程及講座之學員，台東縣政府舉辦參訪活動，帶領30多位旅宿業者前往台南進行參訪。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為獎勵今年積極參與旅服系列課程及講座之學員，台東縣政府日前舉辦標竿獎勵參訪活動，帶領30多位旅宿業者前往台南進行參訪，共造訪三間台南市區老屋改建而成的特色民宿，參考同業者如何將深厚的在地元素與生活融合至旅宿空間。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，參訪的三家業者中，其中「艸祭Book inn」業者為二手書店改造之背包客民宿，讓旅客直接住在書牆中，並提供非常舒適寬廣且典雅的公共空間。經營者分享經驗提醒了台東同業夥伴們，跟客人培養關係的重要性，珍惜懂得理解自身旅宿的房客，回流率自然提升。

主打女性市場的「小南天生活輕旅」，業者提供許多單人套房，並以伴手禮及餐飲店的抵用卷，取代早餐或早餐卷的供應，此一經營想法獲得台東旅宿業者們的讚賞。此外，也發展遊程規劃及資訊的平台「妳好南搞」，透過網路行銷讓更多人來體驗台南文化。

最後參訪「想起旅宿生活工作室」，老闆租用一樓及騎樓的空間給年輕創業者當酒館或飲食攤位使用，室內則保有老房子原有的樣貌氛圍，也讓前往參訪的台東業者相當驚豔。

交觀處指出，雖然台南市跟台東的地理環境和街道房屋都有極大的差異性，但多看看外縣市旅宿的經營之道，學習可以借鏡的經驗並融入自身的特色，相信台東的旅宿能走出自己的一片天。

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