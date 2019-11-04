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台南「跑腿王」驚傳惡性欠員工薪資…還繼續招人　勞工局：將會同警方查處

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▲台南市勞工局長王鑫基指出，該企業故意規避勞檢等程序，並仍有員工向市府勞工局投訴，勞工局將派員會同市警局前往依法查處，以保障勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基指出，該企業故意規避勞檢等程序，並仍有員工向市府投訴，勞工局將派員會同市警局前往依法查處，以保障勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「跑腿王」傳出惡性積欠員工薪資，台南市勞工局3次調解，1次調解成立資方未履行，另2次資方根本不出席，最近更傳出「跑腿王」不但惡性積欠員工薪資，還涉嫌繼續招募員工，疑有騙取押金情事，台南市勞工局長王鑫基指出，勞工會將會同警察局前往查處。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，該企業故意規避勞檢等程序，並仍有員工向市府勞工局投訴，勞工局將派員會同市警局前往依法查處，以保障勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市小型快遞業者「跑腿王」（冠臨企業﹞，被控積欠員工薪水，該公司向市府提報歇業，卻傳出疑涉嫌以招募員工手法，收取應徵押金之不法情事，且有多人受騙上當。

台南市勞工局指出，勞工局曾受理該企業數起薪資糾紛協商，第1次協勞資協調在2019年3月月29日，第1次調解成立，資方代表同意給付6488元工資，但事後卻沒有履行，第2起在5月30日、第3起在9月間，但第2及第3次勞資協調會，資方根本不出席。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，該企業故意規避勞檢等程序，並仍有員工向市府勞工局投訴，勞工局將派員會同市警局前往依法查處，以保障勞工權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市小型快遞業者「跑腿王」（冠臨企業﹞已申請歇業，實際上在東區大同路二段營業，且疑涉嫌繼續招募員工。

勞工局勞動檢查中心派勞檢員2次前往該企業勞檢，5月8日因未備置出勤紀錄被勞工局罰款9萬元（違反勞基法30條5項）及未備置工資清冊罰2萬元（違反勞基法23條2項），共罰11萬元。

而後勞工局再派員前往勞檢，該企業竟規避檢查再被勞工局罰3萬元（違反勞基法80條），且其員工持續向勞工局投訴，且業主不配合。該企業營業登記是在台南市南區西門路一段，並申請歇業，實際上在東區大同路二段營業，勞工局訪查時，雇主故意否認本身是雇主，不配合訪查。此外，也有員工向警方提出詐欺告訴，目前已進入司法程序中。

台南市勞工局長王鑫基指出，該企業故意規避勞檢等程序，並仍有員工向市府勞工局投訴，他已指示5日上午派員會同市警局前往，依法查處，以保障勞工權益。

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