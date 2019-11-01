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富邦人壽跟進Fed「降息」　110張利變保單回饋金縮水

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▲錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲美國聯準會日前宣布降息，不過多家壽險公司11月不跟進調降利變保單的宣告利率。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）日前宣布降息1碼，不過多家壽險公司並沒有跟進調降宣告利率，目前僅富邦人壽決定11月再度調降宣告利率，包括台幣、美元、人民幣及澳幣皆有調整，共有110張保單受到影響，代表保戶領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

根據富邦人壽公告11月調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有64張進行調整，包括現售30張、停售34張，調整幅度約在6至15bp（基本點）區間，宣告利率降至2.15%。

美元利變保單也有31張進行調整，包括現售20張、停售11張，調降幅度較小，也有10個bp，宣告利率則來到3.15%；人民幣利變保單則調整2張，包括現售1張、停售1張，調降10bp，宣告利率降至3%。

至於澳幣利變保單13張，包括現售7張、停售6張，11月宣告利率調降30bp，宣告利率降至2.7%；整體來看，富邦人壽11月共有110張保單調整宣告利率，這也是富邦人壽第5度調降宣告利率。

除了富邦人壽11月有調整宣告利率外，其餘國泰人壽、新光人壽、中國人壽、元大人壽等則沒有調整宣告利率的計畫。所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利用。

金管會保險局官員指出，宣告利率是否調整與企業投報率有關，壽險公司要考量費用和經營成本等，「不能說賺多少就全部給」，因此要回歸商品設計和資金運用的結果。

事實上，保險局官員也說，過去在監理上，有發現市場宣告利率過高的情況，當時也有要求壽險業不得因市場競爭，而給太多的承諾，必須以健全經營為主，考慮平穩機制，隨後業者陸續都有調降的動作。

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關鍵字：

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